Économie de batterie dans MIUI : 5 raisons de garder cette fonctionnalité activée sur votre Xiaomi

Votre écran ou la 5G consomment beaucoup de batterie. Découvrez pourquoi il est important de maintenir les économies de batterie.

Si nous avons un terminal avec MIUI, nous saurons de première main que le mode d’économie de batterie est l’une des fonctionnalités les meilleures et les plus optimisées que Xiaomi apporte à ses smartphones.

Grâce au mode d’économie de batterie, le terminal se charge non seulement de limiter les connexions des applications mais également de superposer quelques autres fonctions pour aider la batterie à durer le plus longtemps possible. Nous allons expliquer pourquoi nous devons garder le mode d’économie de batterie connecté lorsque nous n’utilisons pas le terminal.

Pourquoi le mode d’économie de batterie MIUI est activé

Si nous n’utilisons pas le terminal de manière très exhaustive, il est bon d’avoir activé le mode économie de batterie. Cela aidera à ce que l’écran ne consomme pas autant de batterie, que les applications ne consomment pas trop d’énergie et qu’il n’y ait pas autant de notification.

1. L’écran et son taux de rafraîchissement adaptatif

Si nous n’avons pas de smartphone avec la capacité d’avoir un taux de rafraîchissement adaptatif, nous avons un problème, car nous serons toujours limités à modifier manuellement le taux de rafraîchissement.

Même avec un mobile qui a ce taux de rafraîchissement adaptable, nous n’aurons pas toujours besoin d’un taux de rafraîchissement élevé lorsque nous lisons ou visualisons un e-mail. Cette fonctionnalité n’est généralement pas aussi efficace que possible.

Si nous recherchons l’efficacité, nous vous recommandons fortement de définir manuellement le taux de rafraîchissement le plus élevé et d’activer le mode d’économie de batterie. Dans notre Xiaomi, l’économiseur de batterie limite le taux de rafraîchissement à 60 Hz, ce qui aide à consommer moins. Lorsque nous le déconnectons, il reviendra à son taux de rafraîchissement le plus élevé.

2. Limitez les notifications à l’écran

Avec notre quotidien chargé, nous pouvons avoir une multitude de notifications à l’écran. Si l’affichage permanent est activé par défaut, l’activation du mode d’économie de batterie limite cette fonctionnalité, nous permettant de nous concentrer sur ce que nous faisons, en évitant les distractions.

Limiter les notifications à l’écran permet de se déconnecter et d’éviter l’angoisse de devoir parfois regarder les notifications du terminal. À long terme, il vaut mieux contrôler les notifications que nous recevons que de laisser les notifications nous contrôler.

3. Désactivez les services et fonctionnalités gourmands en énergie

Cela peut paraître faux, mais la 5G, la synchronisation de nos comptes et l’ascenseur à réactiver sont les fonctions qui consomment le plus de batterie dans notre Xiaomi. Les fonctions de synchronisation de nos comptes sont constamment à la recherche de changements afin de synchroniser le contenu.

Si nous voulons éviter les frayeurs à cet égard, en gardant le mode d’économie de batterie activé, nous pouvons contrôler quand nous avons besoin de la 5G ou de ces fonctions, prolongeant la durée de vie utile de la batterie. En guise d’astuce, vous pouvez désactiver l’économie de batterie à des heures précises afin que l’appareil se synchronise tout au long de la journée ou attendre la nuit pour télécharger les photos sur le cloud.

4. Effacer le cache lorsque l’appareil est verrouillé

Un autre des aspects positifs du maintien de l’économiseur de batterie connecté au terminal est la possibilité de nettoyer le cache lorsqu’il est bloqué. Grâce à cette fonctionnalité, nous nous assurons que notre téléphone fonctionne toujours correctement.

Garder un cache très plein ralentit notre appareil avec le temps. Lors du nettoyage, nous libérons la mémoire de l’appareil, évitant ainsi les erreurs dans le système.

5. Gelez les applications d’arrière-plan et limitez leur activité

Gardez l’économiseur de batterie, aide les applications d’arrière-plan à ne pas vider autant de batterie. Comme cela se produit lors de la synchronisation de notre compte, les applications système essaieront de vérifier les notifications ou d’appeler différentes fonctions planifiées de temps en temps.

En faisant geler les applications en arrière-plan, nous parvenons à empêcher ces applications de gaspiller constamment de la batterie. Simplement lorsque nous voulons synchroniser l’appareil, nous désactivons la fonction ou attendons le chargement pour que toutes les applications soient synchronisées.

Il n’y a pas de règle d’or selon laquelle nos appareils doivent toujours avoir le mode d’économie connecté, mais c’est une grande aide pour le terminal. En activant ce mode, nous contribuerons à consommer moins de batterie et, à l’avenir, la durée de vie utile de la batterie s’améliorera dans nos terminaux. C’est à vous de décider de garder le mode connecté ou de le laisser désactivé.