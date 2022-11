De plus en plus de personnes utilisent le nom de cette marque mobile comme mot de passe

« password » et « 123456 » sont toujours les mots de passe les plus utilisés dans le monde, mais de plus en plus de personnes utilisent le nom d’une marque de smartphone bien connue pour protéger leurs comptes.

Une étude récente réalisée par le célèbre gestionnaire de mots de passe NordPass révèle quels ont été les mots de passe les plus courants en 2022 et au-delà confirmant que les mots de passe que nous utilisons le plus restent les mêmes que ces dernières années, ce rapport révèle également quels mots de passe nous utilisons le plus et plus de gens l’utilisent dans le monde.

En ce sens, il est vraiment curieux que de plus en plus de personnes utilisent le nom d’une marque mobile comme mot de passe. Lisez la suite et découvrez ce que c’est.

Si vous utilisez le nom de ce fabricant de smartphone comme mot de passe, vous devriez arrêter de le faire

L’étude menée par NordPass dans plus de 30 pays à travers le monde montre que le mot « samsung » devient l’une des options les plus courantes à utiliser comme mot de passe pour nos comptes.

Une bonne preuve en est que le nom de cette marque mobile bien connue est passé de la 178e position du classement des mots de passe les plus utilisés en 2020 à la 78e position du classement 2022.

Bien sûr, il va sans dire que l’utilisation du mot « samsung » comme mot de passe est tout aussi peu sûre que l’utilisation de « mot de passe » ou « 123456 », qui sont les deux options les plus utilisées dans le monde.

Pour cette raison, nos recommandations personnelles pour bien protéger vos comptes sont les suivantes :