6 fonctionnalités de MIUI 14 que vous ne pouvez pas ignorer

MIUI 14, la nouvelle version de la couche de personnalisation de Xiaomi, cache une série de nouvelles fonctionnalités qui vous seront très utiles.

C’est de moins en moins jusqu’à ce que la nouvelle version de la couche logicielle de Xiaomi, MIUI 14, voit le jour, puisque, selon les dernières informations auxquelles nous avons eu accès, son arrivée devrait avoir lieu entre fin 2022 et début 2023. .

Pendant ce temps, nous avons compilé les nouvelles les plus remarquables que la nouvelle variante de la couche de personnalisation Android des mobiles Xiaomi basée sur Android 13 aura et nous vous les apportons afin que vous les connaissiez.

Voici donc les 6 fonctionnalités de MIUI 14 que nous pensons que vous ne devriez pas négliger.

Reconnaissance de texte dans les images

L’une des nouvelles fonctionnalités qui viendront sur votre Xiaomi, Redmi ou POCO avec MIUI 14 est la reconnaissance de texte dans les photos, une fonctionnalité qui vous permettra de sélectionner n’importe quel texte dans une image pour le copier et le coller dans une autre application sur votre terminal comme le navigateur Web ou l’application de notes que vous utilisez régulièrement.

Pour profiter de cette fonction, vous devrez accéder aux paramètres natifs de la galerie MIUI et activer l’option Reconnaissance de texte dans les images.

Améliorations de l’application Galerie

En plus de cette nouvelle option pour activer la reconnaissance de texte dans les images, l’application MIUI Gallery met également à jour son interface avec deux nouvelles sections appelées « Albums » et « Recommandé ».

Dans le premier vous aurez accès à toutes les photos que vous avez stockées sur votre smartphone organisées par albums et le second vous montrera des rappels d’anciennes photos et vidéos, dans le plus pur style Google Photos.

dossiers intelligents

Une autre des nouveautés les plus intéressantes de MIUI 14 est l’inclusion d’un nouveau système de dossiers intelligents grâce auquel vous pouvez personnaliser encore plus les dossiers d’applications que vous avez sur l’écran d’accueil de votre mobile Xiaomi.

Bien que peu de détails sur cette nouvelle fonction aient encore été révélés, ce que nous savons, c’est qu’elle vous permettra de choisir à la fois la taille et la couleur des dossiers de votre application.

Vous pouvez déjà savoir si votre Xiaomi recevra MIUI 14

nouveaux widgets

Une autre nouveauté apportée par MIUI 14 est une refonte de la section widgets, quelques petits raccourcis d’application que nous pouvons ajouter à l’écran d’accueil pour y accéder plus rapidement.

Comme vous pouvez le voir dans l’image que nous vous laissons sur ces lignes, ce nouveau panneau de widgets MIUI 14 rappelle beaucoup le Pixel Launcher puisqu’il est divisé en trois sections :

Barre de recherche

Recommandations de widgets

Collection de widgets classés par ordre alphabétique

Désactiver les notifications persistantes

Il n’y a rien de plus ennuyeux qu’une notification que vous ne pouvez pas supprimer, donc MIUI 14 a également ajouté la possibilité de désactiver les notifications persistantes directement depuis le panneau de notification, comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran que nous vous laissons ci-dessous.

Système de protection contre les virus et les escroqueries

Enfin, la dernière des nouvelles fonctionnalités de MIUI 14 que vous ne pouvez pas ignorer est un nouveau système de protection, car il vous avertira lorsqu’une application présente un risque pour votre appareil et vous alertera également lorsque vous recevrez un message SMs suspect. fraude, ce qui, malheureusement, est très courant.