5 marques mobiles qu’on aimerait voir revivre un jour

Nous n’avons pas vu de nouveaux acteurs dans l’industrie mobile depuis longtemps. Il est facile de comprendre pourquoi : seuls quelques privilégiés se partagent la part du lion du gâteau, tandis que les autres doivent se battre pour les miettes. Actuellement, les trois principaux fabricants sont Apple, Samsung et Xiaomi, et les autres doivent se contenter de ce qui reste.

Personnellement je n’ai jamais compris les fanboyismes en excès. La concurrence entre les marques est saine, et cette concurrence a un effet positif sur les utilisateurs, qui doivent finalement acheter le produit final. Pour cette raison même, parce qu’il nous manque un peu plus une concurrence saine, nous allons parler aujourd’hui de marques qui méritent de revivre et d’encourager un peu le marché.

la mûre

En février 2022, Blackberry nous a dit au revoir pour toujours. La société canadienne qui appartenait autrefois à Research In Motion était depuis longtemps tombée en disgrâce auprès des utilisateurs. Bien qu’il soit l’un des premiers smartphones, son manque d’innovation et sa façon (erronée) de comprendre qu’ils allaient toujours contrôler le marché ont été sa perte.

Et oui, BlackBerry avait une part de marché de 20 % dans le monde. Pendant un certain temps, c’était le téléphone que tout le monde voulait avoir, et une partie de cette conception compacte avec un clavier QWERTY physique complet y était pour beaucoup.

Peut-être pas avec une nouvelle version de BlackBerry OS, mais un terminal Android dans le style de ce qu’étaient ces BlackBerry Athena dont on parlait en 2020, ou encore l’ancien BlackBerry Priv. J’ai moi-même eu un BlackBerry Curve il y a longtemps, et je rejoins les voix qui disent qu’il manque le clavier physique.

Il serait intéressant de voir comment un modèle avec un clavier physique (qui pourrait être caché derrière le panneau d’affichage pour conserver un aspect plus propre) se bat contre des modèles beaucoup plus récents avec un clavier tactile. Et peut-être que, pour une fois, BlackBerry obtiendrait le retour qu’il mérite au premier plan.

LG

La firme coréenne a également quitté le marché des smartphones au milieu de l’année 2021. Les raisons de sa chute sont aussi évidentes que diverses, mais pour parler de toutes, il nous faudrait un article beaucoup plus long.

Au fond, on peut reprocher une politique de prix absurde et des idées novatrices qui n’ont pas perduré. Il convient de rappeler que le LG G5 était essentiellement un téléphone modulaire qui, bien qu’étant un excellent terminal à l’époque avec de grandes capacités et fonctionnalités, ne s’est pas concrétisé.

Au moment où le LG G6 est arrivé, au lieu d’enquêter sur les raisons pour lesquelles la modularité n’a pas séduit les acheteurs, les idées ont été abandonnées au profit de nouvelles. Le constructeur n’a jamais mûri aucune des innovations présentées, le LG Wing étant le plus fou de tous ceux qui ont été lancés.

Un département R&D plus cohérent, qui a réussi à faire fonctionner les nouvelles idées de la marque afin qu’elles restent plutôt que de les jeter si elles ne fonctionnent pas, pourrait être le moyen pour LG de réintégrer le marché. Les faiseurs de risques sont toujours les bienvenus.

Lumia

Nokia est à l’heure actuelle l’une des rares firmes à continuer avec Android One. Le constructeur finlandais, qui a tenté de prendre d’assaut le trône des systèmes d’exploitation avec son Symbian pour, plus tard, finir par être le destinataire quasi exclusif de Windows Phone (il y avait plus , mais bientôt disparu au profit de Nokia) et en changeant son nom en Lumia, il méritait plus de chance.

Lumia et Windows Phone étaient un mariage qui a fonctionné. Les anciens se souviennent peut-être que j’ai passé deux semaines à utiliser Windows Phone pendant que le téléphone Android que j’avais à l’époque était en réparation. Soyons honnêtes, même si j’aime mieux Android Lumia et Windows Phone, ils avaient beaucoup d’atouts et je n’ai pas hésité à les louer.

Il avait aussi ses défauts, et c’est que le rejet frontal de Google pour de nombreux utilisateurs était un point très important lors de leur choix. Cependant, cela n’a pas empêché le Nokia Lumia 1020 d’être l’un des meilleurs terminaux du moment (également l’un des plus attendus).

Dans des forums comme Reddit, vous pouvez lire une multitude d’utilisateurs pariant sur un retour de Lumia et Windows Phone, même si peut-être que pour réussir cette fois, il faudrait envisager d’avoir Google. Après tout, Apple n’a pas si mal fait… De plus, maintenant, avec les services Xbox et Game Pass, ils pourraient même avoir un autre front pour attirer les utilisateurs.

HTC

Le truc HTC fait particulièrement mal. Celui qui a été le pionnier parmi les marques à miser sur Android aujourd’hui est un constructeur pratiquement mort, qui semble n’avoir ni direction, ni commande, ni concert et qui lance des produits bien loin de ce que l’on pourrait attendre d’eux.

Ce fabricant a lancé certains des modèles les plus mythiques de l’histoire du système d’exploitation du robot vert, comme le premier Google Nexus One dont rêvaient de nombreux utilisateurs. Même ainsi, des signes d’usure étaient déjà visibles qui ne se sont dissipés qu’en 2013 et l’arrivée du HTC One.

Bien que la firme taïwanaise se soit plus ou moins rachetée avec ce terminal, avec un produit de haute qualité qui est devenu son terminal le plus vendu de toute son histoire, les One M8 et M9 qui l’ont suivi ont été un échec spectaculaire. Des décisions commerciales très discutables ont été prises et la marque a été plongée dans l’oubli.

Il en faudrait beaucoup pour tirer HTC du bord du gouffre. D’une dans laquelle ils se sont impliqués, oui. Peut-être que le désir de sauver cette marque est plus dû à la nostalgie qu’autre chose, mais ce serait formidable de les voir à nouveau rivaliser avec les plus grands.

Palmier

Palm a été un autre pionnier, dans ce cas des PDA. Il a été fondé en 1992, mais en 2009, il a défini ce que devrait être un smartphone et a mis en jeu ce que seraient les interfaces modernes lorsque WebOS (son système d’exploitation propriétaire) débarquerait sur le marché.

Palm avait un culte dans le pré qui, bien qu’il ne se vende pas en grand nombre, a construit une base de fans très dévouée. Cependant, cette aubaine devait durer peu de temps.

En 2010, HP a acheté Palm et a essayé de rendre WebOS à nouveau vert avec quelques expériences qui n’ont pas bien marché, le vendant plus tard à TCL (qui pendant un certain temps possédait également BlackBerry). Comme pour BlackBerry, TCL n’a pas réussi à reconnaître ce qui rend Palm spécial.

Si on veut qu’il revienne, c’est dû, encore une fois, à la nostalgie. Une marque qui a été si importante pour le développement des smartphones que nous connaissons aujourd’hui mérite certainement plus de chance et une seconde chance décente, pas comme son retour en 2018.