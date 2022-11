Meilleurs mobiles compacts de 2022 : écrans de 6,2 pouces ou moins

Ces mobiles compacts sont de haute qualité et peuvent être utilisés confortablement d’une seule main.

Les téléphones mobiles avec de grands écrans sont bons car ils nous permettent de profiter du contenu plus en détail, mais ils peuvent aussi être gênants car ils sont plus compliqués à manipuler. Si vous faites partie de ceux qui préfèrent les mobiles compacts, vous pourrez découvrir dans ce guide les meilleurs modèles avec des écrans de 6,2 pouces ou moins que vous pouvez acheter sur le marché actuel.

Ces smartphones se caractérisent par leur très grand confort d’utilisation, on peut les utiliser parfaitement d’une seule main. De plus, son transport est également beaucoup plus facile, ils tiennent parfaitement dans la poche. Nous vous avons déjà dit que les meilleurs mobiles compacts du marché sont de haute qualité, il vous sera difficile de choisir parmi tant de bonnes options.

Les meilleurs mobiles compacts à acheter

Les mobiles compacts sont ceux qui ont une petite taille, ou du moins pas aussi gros que ce qui est généralement courant sur le marché actuel. Il faut surtout regarder la taille de l’écran, nous avons fixé la limite à 6,2 pouces pour que l’expérience utilisateur soit confortable. Voyons quels sont les meilleurs mobiles compacts du moment et leurs caractéristiques les plus remarquables.

Galaxy S22

Le Samsung Galaxy S22 brille parmi les mobiles compacts du marché, car il est très confortable à utiliser et dispose de fonctionnalités très avancées. Tout d’abord, il faut mentionner qu’il est équipé d’un écran AMOLED de 6,1 pouces, d’une résolution Full HD+ et d’un taux de rafraîchissement adaptatif allant jusqu’à 120 hertz. Comme il est de coutume parmi les meilleurs téléphones Samsung, l’écran est de haute qualité et peut être facilement utilisé d’une seule main.

Le Galaxy S22 est également recommandé pour être parmi les meilleurs téléphones fins et légers, avec une épaisseur de 7,6 millimètres et un poids de seulement 168 grammes. Le processeur chargé de lui donner vie est le Samsung Exynos 2200, dont vous pouvez vous attendre à de très bonnes performances, quelle que soit la demande de l’application que vous souhaitez exécuter.

En ce qui concerne la photographie, vous pouvez utiliser une triple caméra arrière dirigée par un objectif principal de 50 mégapixels. Il n’y a aucun doute, avec ce Galaxy S22 vous pouvez prendre de très bonnes photos et vidéos. De plus, avec une seule charge de sa batterie de 3 700 mAh, vous arriverez en fin de journée. Il prend en charge une charge rapide de 25 W, mais le chargeur n’est pas inclus. Vous pouvez utiliser celui que vous avez à la maison ou acheter le chargeur Samsung officiel, généralement en vente sur Amazon.

Le Samsung Galaxy S22, qui dispose d’une connectivité 5G, dispose de 8 Go de RAM et de 128 Go ou 256 Go de stockage interne. Vous avez le choix entre une grande variété de magasins, comme Amazon ou le site Web de Samsung.

Galaxy S22

GooglePixel 6a

Un autre bon mobile compact que vous pouvez acheter est le Google Pixel 6a, le petit frère de la famille Pixel 6. C’est un téléphone avec un écran AMOLED de 6,2 pouces, une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement qui reste à 60 hertz. Comme nous l’avons vu dans l’analyse du Google Pixel 6a, cet écran est de bonne qualité et lui permet d’être l’un des mobiles les plus confortables de son segment.

Il faut souligner que le Google Pixel 6a est l’un des téléphones les plus confortables que nous ayons testé récemment, tant par ses dimensions que par son poids de seulement 178 grammes. Le moteur qui fournit la puissance est le Google Tensor, un processeur qui offre des performances dignes du haut de gamme. Il n’y a aucune application que vous ne pouvez pas exécuter avec ce Pixel 6a, qui est livré avec Android 12 comme système d’exploitation et garantit une expérience 100 % Android.

Le Pixel 6a offre des performances haut de gamme et des remises vedettes allant jusqu’à 200 euros.

Les caméras de ce terminal ont une grande qualité pour son prix, avec deux objectifs de 12 mégapixels à l’arrière et un objectif de 8 mégapixels à l’avant, tous signés Sony. La batterie est de 4 410 mAh et, selon nos tests, elle peut tenir une journée et demie avec une utilisation légère. Il prend en charge une charge rapide de 18 W, mais le chargeur n’est pas inclus.

Le Google Pixel 6a a un prix d’origine de 459 euros dans la seule version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, bien qu’il comporte généralement de grandes remises sur Amazon.

GooglePixel 6a

Sony Xperia 5IV

Parmi les meilleurs téléphones compacts de 2022 se trouve le Sony Xperia 5 IV, avec un écran AMOLED de 6,1 pouces qui occupe la majeure partie de l’avant et nous permet d’utiliser le téléphone confortablement. Nous parlons d’un panneau avec une résolution Full HD + et un taux de rafraîchissement de 120 hertz qui fournit des images très nettes, avec un très bon contraste et fluidité.

Dans l’analyse du Sony Xperia 5 IV, nous vous disons que l’un de ses grands atouts est sa conception, car il a une qualité de construction premium et un poids de seulement 172 grammes. Il faut aussi parler du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, qui permet aux performances d’être exceptionnelles.

Les meilleurs mobiles Sony à acheter en 2022

La section différentielle de ce terminal est la section photographique, avec des caractéristiques héritées des appareils photo professionnels Alpha de Sony. Nous pouvons vous le confirmer, les images obtenues par leurs caméras sont spectaculaires. Côté autonomie, la batterie de 5000 mAh arrive sans problème en fin de journée et la charge rapide est de 30W. Bien sûr, le chargeur doit être acheté séparément.

Le Sony Xperia 5 IV est mis sur le marché au prix de 1 049 euros dans le modèle avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Vous pouvez l’acheter sur Amazon et, au passage, vous pouvez également étendre sa mémoire interne avec une carte microSD.

Sony Xperia 5IV

Asus Zenfone 9

Un autre mobile qui surprend par sa taille compacte est l’ASUS Zenfone 9. On pourrait dire que ce terminal est très petit à l’extérieur, mais très grand à l’intérieur, car il possède des fonctionnalités de haut niveau. Le premier d’entre eux est l’écran AMOLED de 5,9 pouces, le plus petit que nous ayons trouvé dans ce guide. De plus, il a une résolution Full HD+ (2400 x 1080 pixels) et un taux de rafraîchissement de 120 hertz, les images qu’il propose sont de très bonne qualité.

Le Zenfone 9 est une petite bête grâce au processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, qui respire la puissance quelle que soit l’exigence de la tâche à accomplir. Le système d’exploitation est ZenUI basé sur Android 12, tandis que le lecteur d’empreintes digitales est situé sur le côté droit.

Si vous voulez prendre de bonnes photos avec ce mobile, il est préférable d’utiliser son appareil photo principal de 50 mégapixels. D’après notre expérience, la batterie de 4 300 mAh peut offrir jusqu’à un jour et demi d’autonomie sans passer par le chargeur. Quand il sera temps de le faire, vous aurez besoin d’une heure et vingt minutes si vous utilisez le chargeur 30W fourni dans la boîte.

Vous pouvez acheter l’ASUS Zenfone 9 dans trois configurations de mémoire différentes : 8 Go + 128 Go pour 829 euros, 8 Go + 256 Go pour 879 euros et un autre 16 Go + 256 Go pour 929 euros. Il est en vente sur Amazon.

Asus Zenfone 9

Xiaomi 12

L’analyse du Xiaomi 12 nous a permis de constater de visu le confort de ce terminal, sans aucun doute l’un des meilleurs mobiles compacts du moment. Avec un écran AMOLED de 6,28 pouces, le haut de gamme de Xiaomi peut être utilisé d’une seule main et tient confortablement dans votre poche. En fait, cet écran est l’un de ses points forts en raison de la haute qualité des images qu’il émet.

Le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 est chargé de mettre la puissance, et la vérité est qu’il ne peut pas faire mieux. Avec ce Xiaomi 12, vous pouvez effectuer toutes les tâches dont vous avez besoin, bien sûr, jouer aux jeux les plus avancés. Si ce qui vous inquiète, c’est la photographie, nous confirmons qu’avec son appareil photo principal de 50 mégapixels, vous pouvez obtenir de bonnes vidéos et photos.

Xiaomi 12

La touche finale est apportée par la batterie de 4 500 mAh, qui ne souffre pas pour offrir une journée d’autonomie. Il prend en charge une charge rapide de 67 W, vous n’avez donc besoin que d’une demi-heure pour atteindre 100 % de puissance. Vous pouvez acheter le Xiaomi 12 sur Amazon, chez PcComponentes et dans la boutique officielle Xiaomi.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.