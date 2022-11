Ce sont les mobiles 5G les plus rapides au monde

Une nouvelle étude révèle quels sont les mobiles 5G les plus rapides au monde, ceux auxquels vous devez faire attention si vous souhaitez naviguer à vitesse maximale.

Ookla, la société spécialisée dans l’analyse des connexions Internet, a réalisé une étude pour savoir quels sont les mobiles 5G les plus rapides au monde. En regardant les résultats, on peut dire que des marques telles que Samsung et Apple se démarquent particulièrement, bien que cela dépende dans une large mesure du pays dans lequel nous regardons. Et c’est que cette recherche s’est concentrée sur les 10 pays avec le plus d’appareils connectés au réseau, comme le Brésil, la Chine ou les États-Unis, ce ne sont pas des données mondiales.

Comme le souligne à juste titre Ookla, les données de vitesse indiquées dans l’analyse ne sont pas exactes, mais elles permettent d’avoir une idée approximative de la vitesse de navigation des protagonistes mobiles. Si vous cherchez à vous procurer un nouveau smartphone pour Noël et accordez une importance particulière à la vitesse de connexion, vous trouverez ci-dessous plusieurs téléphones 5G de qualité.

Samsung et Apple, parmi les marques avec les mobiles 5G les plus rapides

Ookla a analysé les performances de la connectivité 5G dans les 5 mobiles 5G les plus populaires dans les 10 pays avec les appareils les plus connectés dans le monde. Plus précisément, les pays sont le Brésil, la Chine, l’Allemagne, le Japon, le Royaume-Uni, les États-Unis, les Philippines, l’Afrique du Sud, la Thaïlande et le Vietnam.

Comme le précisent les analystes, les données dépendent de l’opérateur téléphonique et de l’avancement de la technologie 5G dans chaque pays, mais même ainsi, on peut avoir une idée approximative de la vitesse à laquelle naviguent les smartphones 5G les plus rapides.

OnePlus 9 5G

Commençons par la Chine, en tant que pays avec la connectivité 5G la plus rapide de tous ceux analysés. La vitesse du OnePlus 9 5G se démarque, atteignant 349,15 Mbps lors du téléchargement de contenu et 42,90 Mbps en téléchargement. Encore plus de puissance de téléchargement atteint le Huawei Mate 40 5G sur le territoire chinois, 56,36 Mbps, bien que la vitesse de téléchargement soit de 332,39 Mbps.Plus précisément, 4 des 5 téléphones mobiles 5G les plus rapides en Chine appartiennent à Huawei, avec des modèles même sortis en 2019.

Sur le territoire européen, nous avons l’exemple de l’Allemagne, où aucun des mobiles n’atteint 200 Mbps en téléchargement. Le smartphone 5G le plus rapide du pays allemand est l’iPhone 14 Pro, avec 181,09 Mbps de téléchargement et 30,28 Mbps de téléchargement. Dans ce cas, 4 des 5 modèles sont d’Apple, tandis que l’autre est le OnePlus 9 Pro 5G.

Les nouveaux iPhones se distinguent également comme les téléphones 5G les plus rapides aux États-Unis. Plus précisément, c’est l’iPhone 14 Pro Max qui atteint la première position avec 117,21 Mbps en téléchargement et 19,29 en téléchargement. La note frappante est que dans le classement américain, nous trouvons trois mobiles Samsung, le plus rapide d’entre eux étant le Samsung Galaxy Z Fold 4 5G (162,50 Mbps en téléchargement et 17,17 Mpbs en téléchargement).

Samsung Galaxy Z Fold 4 5G

Comme nous pouvons le voir, les différences entre les vitesses atteintes en Chine et celles aux États-Unis sont notoires, dans le pays chinois la navigation avec la 5G est beaucoup plus rapide. D’autre part, nous constatons également qu’Apple et Samsung se consolident en tant que marques avec les mobiles 5G les plus rapides dans d’autres pays tels que le Vietnam, l’Afrique du Sud et le Royaume-Uni.

Comme l’explique Ookla, il faut tenir compte du fait que certains smartphones n’avaient pas atteint certains marchés au moment de l’étude, c’est pourquoi ils peuvent ne pas apparaître dans certains pays. Il est également important de noter que les données sont globales, nous ne pouvons donc pas en tenir compte pour l’France. Cependant, le plus normal serait que des mobiles comme l’iPhone 14 Pro ou le Samsung Galaxy S22 Ultra 5G offrent également du haut débit dans le pays.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.