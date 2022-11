Xiaomi 12T Pro vs Motorola Edge 30 Ultra : différences et lequel acheter

Nous comparons les deux fleurons de Xiaomi et Motorola pour ce 2022 : le Xiaomi 12T Pro et le Motorola Edge 30 Ultra.

C’est le meilleur moment de l’année pour acheter un nouveau mobile et, par conséquent, si vous envisagez d’acquérir un smartphone haut de gamme, c’est le meilleur moment pour le faire.

Mais, il est probable que vous ne vouliez pas ou ne puissiez pas dépenser 1 000 euros pour votre nouveau terminal et, pour cette raison, nous vous apportons aujourd’hui une comparaison que nous sommes sûrs que vous allez adorer.

Ensuite, nous allons analyser toutes les différences entre le Xiaomi 12T Pro et le Motorola Edge 30 Ultra et vous donner notre avis le plus honnête sur lequel des deux nous vous recommandons d’acheter.

Concevoir

Au niveau du design, le Motorola Edge 30 Ultra a une esthétique et des finitions plus premium que son concurrent.

Ainsi, le smartphone Motorola a un châssis en métal tandis que le Xiaomi opte pour le plastique et, en plus, le Motorola a des bords plus arrondis et les parties supérieure et inférieure du terminal sont complètement plates, ce qui n’arrive pas dans le Xiaomi 12T Pro.

Un autre point en faveur du Motorola Edge 30 Pro est que, malgré sa structure métallique, il n’y a pas une grande différence de poids entre les deux terminaux.

Filtrer

Si nous analysons leurs écrans, la première chose que vous devez savoir est que chacune de ces marques utilise une technologie différente, puisque le Xiaomi 12T Pro parie sur le panneau AMOLED DotDisplay et le Motorola monte un panneau P-OLED.

Bien sûr, dans les deux cas, on retrouve un écran de 6,67 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement élevé, 120 Hz sur le Xiaomi 12T Ultra et 144 Hz sur le Motorola Edge 30 Ultra.

De plus, les deux écrans ont une luminosité maximale plus que suffisante pour leur donner une belle apparence même en plein soleil.

processeur et mémoire

Dans cette section, les deux terminaux sont à égalité, puisque tous deux sont équipés du Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, le deuxième chipset le plus puissant du constructeur américain, seulement dépassé par le Snapdragon 8 Gen 2 récemment introduit.

Cela indique que les deux appareils sont très puissants et offrent des performances très similaires au quotidien.

Nous trouvons des différences dans les options de mémoire, puisque le Xiaomi 12T Pro est disponible en deux versions de mémoire RAM de 8 et 12 Go et en autant de variantes de stockage interne de 128 et 256 Go, tandis que le Motorola Edge 30 Ultra Il n’a qu’un seul version avec 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne.

batterie et chargement

Au niveau de l’autonomie, les deux appareils sont très homogènes, puisque le Motorola Edge 30 Ultra dispose d’une batterie de capacité inférieure à celle du Xiaomi 12T Pro, 4 610 mAh contre les 5 000 mAh du Xiaomi, mais aussi avec une charge rapide plus rapide, 125W contre aux 120W du smartphone du géant chinois.

D’après les tests réalisés par nos confrères de la chaîne Urban Tecno, le Motorola optimise un peu mieux les ressources et la batterie, sa durée est donc pratiquement la même dans les deux terminaux.

En ce qui concerne la charge sans fil, le seul à disposer de cette connectivité est le Motorola Edge 30 Ultra, puisqu’il dispose d’une charge sans fil rapide de 50W et d’une charge sans fil réversible, un détail à prendre en compte si vous utilisez habituellement votre mobile pour recharger vos écouteurs ou autre appareils compatibles avec la charge sans fil.

Logiciel et expérience

Enfin, en ce qui concerne leur logiciel, chacun de ces téléphones possède sa propre couche de personnalisation, MIUI sur le Xiaomi 12T Pro et My UX sur le Motorola Edge 30 Ultra.

Évidemment, nous ne pouvons pas dire si l’un est meilleur que l’autre, car cela est très subjectif et dépend de chaque utilisateur, mais ce que vous devez savoir, c’est que MIUI est une couche plus lourde, avec de la publicité et avec une grande variété d’options de personnalisation, tandis que Mon UX est plus propre, dans le style d’Android Stock, mais il intègre également une série de gestes vraiment utiles qui vous permettront d’allumer la lampe de poche ou d’ouvrir l’appareil photo sans avoir à déverrouiller votre téléphone.

appareils photo

En ce qui concerne la section photographique, la première chose que vous devez savoir est que le Xiaomi 12T Pro et le Motorola Edge 30 Ultra sont les deux seuls téléphones Android commercialisés dans le monde à disposer d’un appareil photo principal de 200 mégapixels.

Bien que les deux utilisent le même capteur principal, le Samsung ISOCELL HP1, le Xiaomi 12T Pro dispose d’un mode intermédiaire de 50 MP qui manque au Motorola Edge 30 Ultra.

Pour des raisons pratiques, les résultats obtenus avec chacun des deux téléphones ne sont pas exactement les mêmes, puisque sur les photos prises de jour avec le Xiaomi 12T Pro on remarque que la plage dynamique, le niveau de détail et la netteté sont un peu meilleurs , et au contraire, sur les photographies prises avec le Motorola Edge 30 Ultra dans les mêmes conditions, on peut voir un contraste beaucoup plus réel.

Dans des conditions de faible luminosité, la différence entre les deux terminaux est plus perceptible, puisque le Motorola réalise des photographies beaucoup plus lumineuses et avec un meilleur niveau de détails que le Xiaomi.

Là où l’on trouve plus de différences, c’est au niveau de l’appareil photo ultra grand-angle, puisque le Motorola Edge 30 Ultra dispose d’un capteur de 50 mégapixels qui permet de prendre des photos en 12 mégapixels en natif et le Xiaomi opte pour un capteur de 8 mégapixels.

Cela indique que les photos prises avec l’appareil photo ultra grand-angle du Motorola de jour comme de nuit auront une meilleure netteté et un niveau de détail plus élevé que celles prises avec le Xiaomi.

Une autre des grosses différences entre les deux terminaux se retrouve au niveau de son troisième capteur, puisque Motorola s’est engagé sur un capteur téléobjectif avec zoom optique à deux grossissements, tandis que Xiaomi continue d’équiper le capteur macro classique de 2 mégapixels.

Malgré cela, le zoom numérique 2x du Xiaomi 12T Pro fonctionne mieux, car il réalise des photos avec une meilleure plage dynamique et avec un niveau de détail plus élevé.

De son côté, en ce qui concerne la caméra frontale, le Motorola Edge 30 Ultra l’emporte, puisqu’il dispose d’une dalle de résolution supérieure, 60 MP par rapport aux 20 MP du Xiaomi 12T Pro, ce qui se traduit par une meilleure plage dynamique dans des environnements un peu plus compliqués. situations et dans un meilleur traitement des peaux dans toutes les scènes.

Enfin, les deux terminaux vous permettent d’enregistrer des vidéos en qualité 4K à 60 FPS et en 8K à 24 FPS avec l’appareil photo principal et en ce sens, le Xiaomi 12T Pro est victorieux, car il obtient des résultats avec une meilleure interprétation des couleurs et une meilleure portée. dynamique.

Cependant, lorsqu’il s’agit de stabiliser les vidéos, le Motorola fait mieux que le Xiaomi, puisque ce dernier applique un recadrage plus agressif.

En ce qui concerne l’enregistrement de vidéos avec la caméra grand angle, la grande différence entre ces deux appareils est que le Motorola Edge 30 Ultra ne permet pas d’enregistrer des clips en qualité 4K, ce qui est possible avec le Xiaomi 12T Pro.

Xiaomi 12T Pro vs Motorola Edge 30 Ultra : lequel acheter ?

Comme nous l’avons vu jusqu’à présent, ce sont deux terminaux qui sont très similaires dans presque tout, mais si ce que vous recherchez est un terminal avec de bons appareils photo, une recharge sans fil et une expérience similaire à Android pur, votre meilleure option serait clairement le Motorola Edge 30 Ultra. .

Cependant, si vous ne voulez pas dépenser autant d’argent, que vous aimez MIUI et que vous recherchez un smartphone avec un grand écran, votre mobile est le Xiaomi 12T Pro.

