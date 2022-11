C’était le premier smartphone Samsung de l’histoire

En fait, ce Samsung SH-100 datant de 1988 n’était pas si « intelligent »…

Devenu le premier fabricant de smartphones au monde, la vérité est que Samsung dispose d’un catalogue très intéressant d’appareils Galaxy, avec des terminaux de toutes les gammes et gammes de prix et un support qui s’est grandement amélioré en nettoyant l’expérience de personnalisation One.UI déjà mature, reconnaissable et fonctionnel au même niveau qu’Android Pure Google.

En tout cas, connaissant le géant Samsung et sa carrière prolifique dans pratiquement tous les secteurs de l’industrie électronique et pas si électronique, vous êtes sûrement nombreux à vous demander quel est le premier téléphone mobile Samsung de l’histoire, quelque chose que grâce à des collègues d’Android Authority nous pourra vous rappeler et vous dire avec tous les détails.

Et c’est que oui les amis, le passé n’a pas toujours été aussi « intelligent » ou si Galaxy pour Samsung, qui a présenté il y a de nombreuses années son premier téléphone en Corée du Sud, connu sous le nom de Samsung SH-100 et avec plusieurs décennies d’avance sur iOS, Android et tout ce que nous connaissons aujourd’hui en tant que téléphone mobile.

En fait, c’est que Samsung n’a pas toujours eu autant de succès dans ce domaine mobile, car des années après le SH-100 et alors que HTC a réussi avec Windows Phone à faire les premiers pas de ce qui serait plus tard les smartphones que nous connaissons aujourd’hui, ils se trompaient trompeusement .avec Bada OS ou plus récemment avec un Tizen hérité plus tard par les wearables et les Smart TV.

En tout cas, nous ne sommes pas venus ici pour parler de succès ou d’échecs, mais plutôt pour vous rappeler comment étaient les premiers téléphones portables, alors apprenons-en plus sur l’histoire de Samsung et de ce SH-100 qui a fait ses premiers pas dans 1988, quand je Lui-même avait seulement 2 ans sur Terre.

Quel mobile Samsung dois-je acheter ? Guide d’achat avec les meilleurs modèles de 2022

C’était le Samsung SH-100, le premier téléphone mobile (pas si intelligent) de Samsung

Aucun d’entre vous ne sait sûrement que Samsung a près de 100 ans d’histoire, plus précisément 84 ans depuis sa création à Daegu (Corée du Sud) le 1er mars 1938 sans produits électroniques dans son portefeuille d’activités.

En fait, il ne commencera à fabriquer et à vendre des appareils que bien plus tard, environ 31 ans, lorsqu’en 1969 et sous le nom commercial de sa filiale Samsung Electronics, ils commenceront à concevoir et à fabriquer des appareils électroménagers et des téléviseurs blancs et noirs.

Le premier téléphone mobile de Samsung devra attendre un peu plus longtemps, jusqu’en 1985, lorsque le constructeur présente le SC-1000 en Corée du Sud comme son premier téléphone conçu pour les voitures, qui, cependant, traversera le marché sur la pointe des pieds en raison de graves problèmes de qualité.

Et enfin, déjà en 1988, le Samsung SH-100 a finalement été présenté, ce qui nous amène ici, le premier véritable téléphone portable de Samsung, qui pouvait en fait être déplacé et transporté, bien qu’avec une taille très considérable, comme vous le verrez maintenant. ..

Ce n’était pas seulement le premier téléphone mobile de Samsung, mais aussi le premier à être fabriqué dans toute la Corée du Sud, aujourd’hui une puissance dans l’industrie des smartphones, bien que les téléphones aient été considérés comme des articles de luxe à l’époque et que les prix de ce Samsung SH -100 aient limité leurs ventes à quelques milliers d’unités destinées aux élites, comme c’était logique.

C’était un téléphone maladroit, évidemment, qui avait presque besoin d’un sac à dos pour le transporter avec ses 11 x 45 x 5 centimètres. En fait, par curiosité, nous devons vous dire que, comme tous les terminaux, vous deviez insérer l’équivalent d’une carte SIM, mais à cette époque, les SIM avaient la taille d’une carte de crédit et non telles que nous les connaissons aujourd’hui.

Ce SH-100 avait une connectivité GSM, son pavé numérique complet et un petit écran avec des informations de base, ainsi qu’une énorme antenne et les microphones et haut-parleurs appropriés pour nous permettre de passer et de recevoir des appels ou d’envoyer des SMs courts. C’était toute sa fonctionnalité, même si pour l’époque c’était déjà une belle avancée.

Samsung a continué à persister avec des itérations annuelles, jusqu’à ce que cinq ans plus tard, un SH-770 soit introduit qui peut être considéré comme le premier grand succès de Samsung en tant que fabricant de téléphones mobiles. En su caso, ya contaba con un diseño más delgado y ligero, además de unos precios más contenidos, lo que le permitió ganarse a un número mayor de usuarios ya Samsung firmar un contrato de 600 millones con la operadora Sprint para desarrollar y vender teléfonos CDMA aux Etats Unis.

La suite appartient à l’histoire et l’histoire a conduit Samsung à devenir le plus grand fabricant de téléphones mobiles de la planète, et je peux également vous dire qu’en 1999, mon premier téléphone était un Samsung SGH-600 très basique, avec sa petite coque et tout sauf un des fonctionnalités très limitées, vous voyez donc que le géant sud-coréen a dû travailler dur et évoluer très vite en ces un peu plus de 20 ans, avec ses échecs et ses succès entre temps…

Et vous, quel a été votre premier téléphone portable ?