Alexa pourrait être une occasion manquée. on vous dit pourquoi

Amazon ne peut pas obtenir l’effet de levier dont il a besoin pour rentabiliser Alexa. Nous vous disons pourquoi.

Alexa est l’assistant vocal par défaut d’Amazon. Faisant concurrence à Siri ou Google Assistant, l’assistant de la grande ancienne société de Jeff Bezos est dans le marasme. Comme on l’a vu il y a quelques jours, Alexa ferait perdre de l’argent à Amazon, environ 10 000 millions de dollars par an.

Avec cette grosse somme d’argent perdue, Alexa est mise à l’écart pour diverses raisons. On se demande pourquoi l’assistant peut devenir une occasion manquée pour la grande entreprise américaine.

Amazon ne fait aucun profit sur la vente d’appareils avec Alexa

Le premier et principal problème que nous rencontrons avec Alexa aujourd’hui est qu’Amazon ne peut pas faire de profit en vendant ses produits Alexa comme les haut-parleurs d’écho, les réveils, etc. Ces appareils sont vendus à un prix et Amazon ne tire plus aucun profit de ces appareils.

La maintenance des serveurs et la création des appareils coûtent assez cher à l’entreprise. Les bas prix ajustés de ces appareils pour Amazon rendent non rentable le maintien d’une division comme celle qu’ils ont actuellement.

Nous utilisons Alexa d’une manière trop basique

Les utilisateurs utilisent les assistants de manière très basique l’assistant. Autrement dit, nous utilisons généralement l’assistant pour jouer de la musique, demander la météo d’un endroit ou, tout au plus, régler l’alarme occasionnelle.

Alexa avait des fonctionnalités qui, a priori, étaient une très bonne idée pour le consommateur, ont fini par ne pas être utilisées par les clients, oubliées ou supprimées de l’assistant. À l’époque, ils ont ajouté la possibilité de pouvoir commander en ligne sur différents sites. La vérité est que nous n’utilisons pas du tout les fonctionnalités de ce style. À cela, il faut ajouter que les commandes ne peuvent pas être entièrement monétisées, il n’y a donc pas beaucoup de marge bénéficiaire pour Amazon.

Amazon rate une occasion en or avec Alexa

Alexa n’est pas tout à fait prête à faire le saut de qualité qu’Amazon recherche pour en tirer un réel bénéfice. Alexa peut déjà contrôler et automatiser une maison, mais cela peut se faire depuis la même application, ce qui indique que ce n’est pas aussi automatique qu’on le voudrait. De plus, comme nous l’avons vu, il serait très coûteux de mettre à jour ou d’avoir une maison de ce style aujourd’hui, ce qui nous fait réfléchir à quelques reprises s’il est vraiment rentable de sauter le pas.

Nous pourrions configurer l’assistant pour exécuter plusieurs fonctions, telles que des routines. Imaginez même une maison autonome pour de nombreuses fonctions, comme l’assistant nous avertissant lorsque la machine à laver est terminée ou en entrant dans la maison, les lumières s’allumeraient automatiquement.

Nous pensons qu’Alexa est une opportunité totalement manquée pour Amazon et pour nous. Imaginons, par exemple, des fonctions qui nous seraient vraiment utiles, comme l’assistant nous avertissant avant de partir de chez nous d’apporter un parapluie car il va pleuvoir (sans avoir à nous demander) ou indiquant un itinéraire plus rapide pour arriver à destination que vouloir savoir où l’on va sans avoir à demander.

À ce jour, cependant, Amazon continue de perdre des milliards de dollars avec la division Alexa, nous pouvons donc comprendre pourquoi l’entreprise envisage de laisser la division de côté. L’avenir décidera si des assistants comme Alexa continuent d’être utiles et s’améliorent pour être rentables pour les entreprises ou s’ils finissent définitivement par cesser d’exister.