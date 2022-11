8 nouvelles applications Play Store que vous devriez essayer

Nous vous recommandons 8 nouvelles applications du Play Store qui valent vraiment la peine.

Si, comme moi, vous faites partie de ceux qui parcourent habituellement le Google Play Store à la recherche de nouvelles applications gratuites pour votre mobile Android, vous êtes au bon endroit car nous vous proposons aujourd’hui les 8 meilleures applications récemment arrivées sur Google boutique.

Dans la liste que nous vous avons préparée, vous pourrez trouver des applications gratuites aussi utiles que QR Code Scanner, TV Casting – Screen Mirroring, Tidy Notes ou All Video Downloader App 2022.

Lecteur de code QR

La première nouvelle application de Google Play que nous vous recommandons d’essayer est QR Code Scanner, un outil gratuit avec lequel vous pouvez scanner des codes-barres et des codes QR pour des produits, des réseaux Wi-Fi, des liens Web et des contacts, et créer vos propres codes QR. d’une manière simple et rapide.

Mais ce n’est pas tout, car cette application te permet aussi de créer des mots de passe à usage unique que tu peux utiliser comme deuxième facteur d’authentification pour tes applications.

Google Play Store | Scanner de code QR – Scanner le code QR

Sélecteur aléatoire à roue tournante

Si vous êtes une personne qui a du mal à décider quoi manger ou quoi regarder à la télévision, Spin Wheel Random Picker est l’application qu’il vous faut, car elle vous permet de créer plusieurs roues avec un bon nombre d’options et, ainsi, vous n’avez qu’à faire tourner la roulette et laisser le hasard décider pour vous.

Cette application gratuite a un bon nombre de roulettes par défaut, mais elle vous donne également la possibilité de créer les vôtres avec des thèmes personnalisés et de partager à la fois les roulettes elles-mêmes et les captures d’écran du résultat avec vos amis et votre famille.

Google Play Store | Sélecteur aléatoire à roue tournante

Casting TV – Mise en miroir d’écran

Une autre des nouvelles applications pour Android que vous devriez essayer est TV Casting – Screen Mirroring, un outil simple qui vous permettra de transmettre des vidéos et des photos de votre mobile vers un téléviseur ou un moniteur.

Cette application est compatible avec les téléviseurs intelligents d’une grande variété de marques telles que Samsung, LG, Sony, Xiaomi, TCL ou Hisense et avec pratiquement tous les appareils qui transforment votre téléviseur en Smart TV comme Amazon Fire TV ou Google Chromecast.

Google Play Store | Casting TV – Mise en miroir d’écran

Île dynamique : iOsland, iOS16

Depuis la sortie de l’iPhone 14 Pro, de nouvelles applications n’ont cessé d’arriver sur Google Play qui imitent le « Dynamic Island » du mobile d’Apple et la dernière en date est Dynamic Island : iOsland, iOS16, une application gratuite grâce à laquelle vous pouvez avoir ce fonction sur votre mobile Android et visualisez-y les notifications, le pourcentage de batterie restant, la chanson que vous écoutez ou les appareils Bluetooth que vous avez liés à votre smartphone.

Google Play Store | Île dynamique : iOsland, iOS16

Notes bien rangées

Tidy Notes est un outil simple mais complet qui vous permet de prendre des notes avec du texte, des photos, des fichiers audio et PDF et de créer des rappels avec vos tâches en attente pour ne pas oublier d’en faire aucune.

De plus, avec Tidy Notes, vous pouvez trier vos notes en fonction de leur nom, de l’heure de modification ou de la catégorie, les personnaliser avec différentes couleurs afin d’identifier les notes importantes en un coup d’œil et protéger vos notes les plus privées avec un motif ou un mot de passe.

Google Play Store | Tidy Notes – Carnet, Bloc-notes

Proxy polaire

Polar Proxy est un client VPN gratuit pour Android sans limites de données et de vitesse grâce auquel vous pouvez naviguer sur Internet en toute sécurité et profiter de contenus multimédias restreints dans votre pays.

Polar Proxy est un service très simple à utiliser, car aucune inscription n’est nécessaire et pour commencer à l’utiliser, il vous suffit de vous connecter à l’un de ses multiples serveurs répartis dans le monde entier.

Google Play Store | Polar Proxy-Stable&Safe

Toutes les applications de téléchargement de vidéos 2022

All Video Downloader est une application de téléchargement de vidéos et de musique avec VPN intégré qui vous permet de télécharger des clips hébergés sur les principaux réseaux sociaux comme TikTok, Instagram, Twitter et Facebook en haute qualité simplement en quelques clics.

Ainsi, pour télécharger une vidéo depuis l’une de ces plateformes, il vous suffit de coller le lien de la vidéo que vous souhaitez télécharger et All Video Downloader se chargera de la télécharger en arrière-plan et de l’enregistrer sur votre appareil.

Google Play Store | Toutes les applications de téléchargement de vidéos 2022

Booster rapide et nettoyeur de téléphone

Et nous terminons cette sélection de nouvelles applications de Google Play avec Fast Booster & Phone cleaner, un outil pratique avec lequel vous pouvez libérer de l’espace de stockage en supprimant les fichiers système inutiles, accélérer les performances de votre terminal en réduisant la température du processeur lorsqu’elle est trop élevée et améliorer son autonomie grâce à la fermeture automatique des applications qui consomment beaucoup de batterie en arrière-plan.

Google Play Store | Booster rapide et nettoyeur de téléphone