Samsung met déjà à jour ce Galaxy pliable 2020 vers Android 13

La mise à jour vers Android 13 avec One UI 5 arrive déjà sur Samsung Galaxy Z Flip en Italie avec la version du firmware F700FXXUAIVK3.

Samsung a promis qu’il allait mettre à jour pratiquement tous ses mobiles vers One UI 5 avec Android 13 avant la fin de 2022 et la vérité est qu’il s’y conforme car au cours des dernières semaines, une douzaine de terminaux de la marque coréenne ont reçu le nouvelle version d’Android.

Mais pour atteindre cet objectif, il doit continuer à déployer Android 13 sur plus d’appareils et pour cette raison, le géant coréen déploie déjà ladite mise à jour de son premier Galaxy pliable à clapet, le Samsung Galaxy Z Flip.

Android 13 et One UI 5 arrivent sur le Samsung Galaxy Z Flip

Comme ils nous le disent de SamMobile, le géant coréen a commencé à publier la mise à jour d’Android 13 avec One UI 5.0 sur le Samsung Galaxy Z Flip en Italie et il devrait être disponible dans le reste des pays européens au cours des prochains jours .

Cette nouvelle mise à jour du système atteint le Galaxy Z Flip dans le pays transalpin avec la version du firmware F700FXXUAIVK3 et inclut le correctif de sécurité de novembre 2022, qui est chargé de corriger des dizaines de vulnérabilités liées à la sécurité et à la confidentialité, de corriger un grand nombre d’erreurs générales et améliorer la stabilité et les performances du terminal.

Le Samsung Galaxy Z Flip est arrivé sur le marché début 2020 avec Android 10 et One UI 2.5, début 2021 il a été mis à jour vers One UI 3 avec Android 11, au début de cette année il a reçu Android 12 avec One UI 4 et Android 13 avec One UI 5, il pourrait s’agir de votre dernière mise à jour majeure d’Android.

Si vous avez un Samsung Galaxy Z Flip et que vous souhaitez vérifier si vous pouvez le mettre à jour vers Android 13, il vous suffit d’accéder à la section Mise à jour du logiciel qui se trouve dans le menu Paramètres de votre appareil.

Les téléphones Samsung qui recevront la mise à jour vers Android 13 avec One UI 5, et quand ils le recevront

Si tel est le cas, nous vous recommandons de suivre notre guide sur la façon de mettre à jour votre mobile Samsung vers la dernière version d’Android