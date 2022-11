Je les utilise quotidiennement et ils sont un excellent achat – de beaux écouteurs antibruit en vente

Ils peuvent se targuer d’être les plus beaux écouteurs sans fil du marché et, en plus, ils sont moins chers de nos jours. Je vous dis pourquoi ils sont ma recommandation.

Les Nothing Ear (1) sont les écouteurs sans fil que j’utilise au quotidien pour écouter de la musique, regarder des séries et des vidéos, et aussi jouer à des jeux sur mon mobile. Si vous voyez une photo de ces casques, la première chose qui retiendra votre attention est leur design, puisqu’ils sont transparents. Cependant, ce ne sont pas que de beaux écouteurs, ils disposent également d’une suppression active du bruit, d’une bonne qualité sonore et d’un prix très attractif. Profitez de l’offre et prenez-les pour seulement 79,99 euros sur Amazon dans la couleur que vous aimez le plus.

Ces Nothing Ear (1) offrent des performances équilibrées pour leur prix, bien en dessous de la barre des 100 euros. Vous n’aurez pas à attendre longtemps pour les avoir chez vous si vous souscrivez à Amazon Prime, la livraison est rapide et gratuite. En comparant le prix des écouteurs avec d’autres magasins, on constate qu’Amazon est de loin le moins cher en ce moment. Si l’on ajoute qualité et prix, ces Nothing Ear (1) sont un achat plus que réussi.

Rien Oreille (1)

Achetez le Nothing Ear (1) au meilleur prix

Il faut commencer par parler du design de ces Nothing Ear (1), car il ne passe inaperçu de personne. Les versions noir et blanc -image ci-dessus- sont en plastique transparent, ce qui nous permet de voir l’intérieur de chaque écouteur. Nous avons eu la chance de voir les deux modèles en personne et nous pouvons vous assurer qu’ils sont magnifiques, chaque couleur a son charme. Vous pouvez également être sûr qu’il s’agit d’écouteurs très confortables, à la fois en raison de leur légèreté et des coussinets en silicone.

Sous le châssis de chaque casque se trouve un pilote dynamique de 11,6 millimètres. D’après nos tests, l’Ear (1) of Nothing fournit un son de qualité, avec une puissance particulière dans les sons graves. Si vous souhaitez personnaliser l’audio, vous pouvez le faire via l’application Nothing pour les appareils mobiles. Que ce soit pour écouter de la musique, jouer à des jeux ou regarder des séries, ils constituent un bon achat pas cher. De plus, comme ils résistent aux gouttes d’eau et à la sueur, vous pouvez également les utiliser pour le sport.

Le Nothing Ear (1) peut également se vanter d’être un bon casque antibruit, ils disposent d’un système de microphone qui capte le bruit autour de vous et le réduit au silence afin que vous puissiez entendre clairement la musique. D’autre part, les casques sont équipés de trois microphones haute définition qui vous permettent de communiquer par téléphone lorsque vous les utilisez, ainsi que d’enregistrer de l’audio et de la vidéo.

Vous n’aurez pas de problèmes de compatibilité avec ces écouteurs, car ils utilisent Bluetooth pour se connecter à votre téléphone mobile, tablette et autres appareils compatibles Bluetooth sans avoir besoin de câbles. Comme nous l’avons mentionné précédemment, il existe une application disponible que vous pouvez télécharger pour activer des fonctionnalités telles que la détection de proximité. Cet outil est très utile, car il arrête la musique lorsque vous enlevez vos écouteurs et reprend la lecture lorsque vous les remettez.

Rien Oreille (1)

En ce qui concerne l’autonomie, cela dépend si vous utilisez ou non la suppression du bruit. Si vous souhaitez faire taire les bruits extérieurs, l’autonomie sera d’environ 5 heures d’affilée. Si vous vous passez de cette fonction, vous pourrez profiter d’environ 6 à 7 heures de musique sur une seule charge. L’autonomie augmente lorsque nous utilisons le boîtier de charge jusqu’à 25 heures au total avec ANC et 34 heures sans ANC. En général, ce sont des chiffres très positifs.

Si vous souhaitez contrôler la lecture de musique sans sortir votre téléphone de votre poche, vous pouvez utiliser les commandes tactiles situées à l’extérieur de chaque écouteur. Comme vous pouvez le voir, les Nothing Ear (1) sont des écouteurs sans fil très complets, ils ont tout ce qu’il faut. Dans mon cas, ils semblent être une alternative très intéressante, surtout maintenant qu’ils descendent à 79,99 euros sur Amazon, c’est pourquoi je les recommande.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.