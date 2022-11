Vol massif de données sur WhatsApp : les numéros de téléphone de 500 millions d’utilisateurs sont à vendre

Une base de données mise à jour avec près de 500 millions de téléphones WhatsApp a été mise en vente sur un célèbre forum de piratage.

Si vous utilisez WhatsApp normalement, il est très probable que votre numéro de téléphone soit actuellement en vente.

Cela a été confirmé par le portail CyberNews, où ils rapportent qu’une base de données composée de près de 500 millions de numéros de téléphone appartenant aux utilisateurs de WhatsApp a récemment été mise en vente sur un forum de piratage bien connu.

Selon l’utilisateur qui a mis en vente la base de données, celle-ci contient des numéros de téléphone d’utilisateurs de 84 pays différents, dont l’France. Au total, il y a 487 millions de numéros de téléphone à vendre, dont plus de 10 millions appartiennent à des utilisateurs espagnols.

Les numéros de téléphone appartiennent aux utilisateurs actifs de WhatsApp

Dans le passé, il y a eu des problèmes avec WhatsApp et sa décision d’indexer les numéros de téléphone des utilisateurs dans les moteurs de recherche Internet, une stratégie que certains ont considérée comme une atteinte à la vie privée.

Cette fois, les techniques qui ont été utilisées pour extraire les numéros de téléphone ne sont pas connues. L’utilisateur qui a mis la base de données en vente indique que tous les numéros de téléphone appartiennent à des utilisateurs WhatsApp actuellement actifs.

La base de données contient un total de 487 millions de numéros de téléphone de 84 pays. Parmi les plus touchés figurent l’Égypte, avec 45 millions d’habitants ; l’Italie, avec 35 millions ; l’Arabie Saoudite, avec 29 millions ; La France et la Turquie, avec 20 millions chacune. L’France est un autre des pays les plus mal lotis, avec près de 11 millions de numéros de téléphone divulgués.

Les experts en cybersécurité avertissent que ces numéros de téléphone pourraient être utilisés par des cybercriminels pour mener des attaques de phishing, des vols d’identité, des tentatives de fraude ou à des fins de marketing.