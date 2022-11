Le Black Friday Shopping Event d’Apple démarre dans le monde entier, voici les détails

Le « Apple Shopping Event » pour célébrer le Black Friday et le Cyber ​​​​Monday commence à démarrer dans le monde entier. Cet «événement» annuel d’Apple offre une carte-cadeau Apple en prime lorsque vous achetez un produit éligible. Il se déroule du 25 au 28 novembre et propose des cartes-cadeaux allant de 25 $ à 250 $. Comme d’habitude, cependant, il y a de bien meilleures affaires à faire ailleurs, grâce à nos amis de 9to5Jouets.

Offres Apple Black Friday

L’événement d’achat Black Friday d’Apple débute le 25 novembre dans votre pays et se termine le 28 novembre. Vous recevrez une carte-cadeau pour les commandes en magasin et en ligne. La carte-cadeau que vous recevrez est universelle, ce qui indique qu’elle peut être utilisée dans les Apple Stores, l’Apple Store en ligne, l’App Store, pour les services Apple, etc.

L’Apple Store aux États-Unis est actuellement hors ligne en prévision de l’événement commercial.

Une gamme de différents produits et accessoires Apple est éligible à cette promotion. Cependant, il manque notamment les derniers modèles d’iPhone 14 ainsi que la dernière Apple TV 4K. Les derniers modèles d’iPad et d’iPad Pro M2 de 10e génération ne sont pas non plus éligibles, pas plus que l’iPhone 13 standard. L’Apple Watch Ultra et l’Apple Watch Series 8 sont également exclues.

Voici le récapitulatif complet des cartes-cadeaux qu’Apple propose dans le cadre de son Black Friday Shopping Event :

iPhone 12, iPhone 13 mini, iPhone SE, iPhone 12 : Carte-cadeau de 50 $

: Carte-cadeau de 50 $ iPad mini, iPad Air : Carte-cadeau de 50 $

: Carte-cadeau de 50 $ iPad 9ème génération : Carte-cadeau de 30 $

: Carte-cadeau de 30 $ MacBook Pro M1 Pro / M1 Max : Carte-cadeau de 250 $

: Carte-cadeau de 250 $ MacBook Pro M2 : Carte-cadeau de 200 $

: Carte-cadeau de 200 $ MacBook Air, iMac 24 pouces : Carte-cadeau de 150 $

: Carte-cadeau de 150 $ Mac mini : Carte-cadeau de 100 $

: Carte-cadeau de 100 $ Apple Watch SE : Carte-cadeau de 50 $

: Carte-cadeau de 50 $ AirPods 2e génération, AirPods 3e génération avec boîtier Lightning : Carte-cadeau de 25 $

: Carte-cadeau de 25 $ AirPod Pro 2 : Carte-cadeau de 50 $

: Carte-cadeau de 50 $ AirPod Max : Carte-cadeau de 75 $

: Carte-cadeau de 75 $ Beats Studio3 sans fil, Solo3 sans fil, Powerbeats Pro, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds : Carte-cadeau de 50 $

: Carte-cadeau de 50 $ Battre Flex : Carte-cadeau de 25 $

: Carte-cadeau de 25 $ Chargeur MagSafe Duo, Apple Pencil 2e génération, clavier Smart Folio : Carte-cadeau de 25 $

: Carte-cadeau de 25 $ Clavier magique iPad Pro: Carte-cadeau de 50 $

Bien qu’il soit rare qu’Apple elle-même organise des promotions directes, le « Shopping Event » laisse beaucoup à désirer en termes d’économies réelles. Nos collègues de 9to5Jouets rassemblent toutes les meilleures offres Apple pour le Black Friday de cette année.

Certains de nos favoris incluent des économies de 50 $ sur les derniers AirPods Pro 2, une remise sur la toute nouvelle Apple Watch Ultra et l’incroyable M1 MacBook Air pour 200 $ de réduction. Rendez-vous ci-dessous pour tous les détails sur les meilleures offres Apple Black Friday de nos amis à 9to5Jouets.

