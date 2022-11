Les aspirateurs intelligents Roborock sont un incontournable pour les vacances (maintenant jusqu’à 38 % de réduction pour le Black Friday)

Avec les vacances qui approchent à grands pas, vous cherchez peut-être des moyens de vous simplifier la vie. Si oui, pensez à investir dans un aspirateur Roborock ! Il peut nettoyer vos sols sans même lever le petit doigt. De plus, il est suffisamment intelligent pour savoir où il doit aller ensuite, vous n’avez donc pas à vous soucier de le diriger ou de vous demander s’il a manqué quelque chose. Pour de nombreux produits de maison intelligente, ils sont simplement « agréables à avoir » et « pratiques ». Avec un aspirateur intelligent comme Roborock, il transforme la façon dont vous gérez le nettoyage dans votre maison.

Les aspirateurs intelligents ont parcouru un long chemin ces dernières années. Les premières années des produits ont été agréables et ils ont fait un travail de nettoyage décent, mais il fallait souvent passer derrière eux pour ramasser les détails. Avec la technologie disponible aujourd’hui chez Roborock, vous vous retrouverez avec des sols plus propres que si vous les nettoyiez vous-même. Roborock va là où un aspirateur traditionnel a du mal à atteindre. Il trouvera les crackers que le gamin a lâchés. Il ira derrière les canapés, les lits et autres meubles. Il ira même dans les coins difficiles à atteindre avec un aspirateur traditionnel. Si vous en avez marre de rentrer du travail sur des sols encore sales de la veille, il est temps pour un Roborock. Il est temps de laisser la technologie travailler pour vous.

Tous les Roborocks sont équipés de réglages automatiques basés sur différents types de revêtements de sol, ce qui indique qu’ils savent comment s’ajuster en fonction du type de surface à nettoyer – plus besoin de changer d’accessoires ! Il n’y a plus besoin de transitions gênantes entre les tapis et les planchers de bois franc – il suffit de placer cet aspirateur robot à une extrémité et de le regarder glisser sans effort sur toutes les surfaces !

Ce n’est pas tout, cependant. Presque tous les produits vendus par Roborock bénéficient d’une forte remise pour le Black Friday. Voici ce qui est en vente :

Roborock E5

Pour ceux qui cherchent à obtenir un Roborock au prix le plus bas, le Roborock E5 est à 38% de réduction jusqu’au 12/4/22, ce qui en fait seulement 179,00 $ avec des économies sur le prix normal de 110 $. À ce prix, vous pourriez facilement en mettre un à chaque étage de votre maison. Il comprend:

Nettoyage logique et efficace

Aspiration et nettoyage simultanés

Navigation efficace

Aspiration puissante

Télécommande MagBase

Batterie longue durée

Nettoyage en profondeur des tapis

Poubelle extra-large

Dyade

Pour les moments où vous souhaitez avoir une séance de nettoyage pratique, le Dyad est la voie à suivre. Avec Dyad, vous aurez un aspirateur qui fonctionne bien sur la saleté humide et sèche. C’est le seul aspirateur eau/poussière multi-rouleaux à double moteur qui existe aujourd’hui. Pendant que vous nettoyez vos sols, les brosses de Dyad se nettoient d’elles-mêmes, vous pouvez donc arrêter de traîner un chiffon sale sur le sol. Avec Dyad, vous aurez des pinceaux frais et propres tout au long du nettoyage. Pour le Black Friday, c’est aussi 30 % de réduction avec une économie de 135 $. Pour les désordres difficiles pressés, Dyad est la voie à suivre.

S7+

Avez-vous des tapis? Vous aimez les sols fraîchement lavés ? Parfait : le S7+ est fait pour vous. Le levage intelligent de la vadrouille indique que lorsqu’un tapis est détecté, la vadrouille est retirée du chemin. Vous pouvez désormais passer la serpillière et passer l’aspirateur sur les moquettes en un seul nettoyage, ce qui est parfait pour les plans d’étage ouverts. Le S7+ comprend 2500 Pa de puissance d’aspiration HyperForce™ qui ne laisse aucune saleté se cacher ; pas dans les fissures, pas dans les tapis, nulle part où vous pouvez atteindre. Pour les familles les plus occupées, le S7+ est capable de contenir jusqu’à huit semaines de poussière sans avoir besoin d’être vidé, ce qui rend vos sols propres plus facilement que jamais. Pour le Black Friday, c’est 28 % de réduction avec une économie de 270 $.

Robot aspirateur laveur S7 MaxV Ultra

Le robot aspirateur et vadrouille S7 MaxV Ultra est le combo robot le plus intelligent de Roborock à ce jour. S7 MaxV Ultra facilite le nettoyage. Le Dust Empty Wash Fill Dock vide les bacs à poussière, lave les tampons de vadrouille et remplit automatiquement les réservoirs d’eau. La station de remplissage de lavage vide remplit automatiquement le réservoir de l’aspirateur S7 MaxV lorsqu’il est ancré, étendant sa portée de nettoyage jusqu’à 3230 pieds carrés (300 m²). Le quai vide également le robot et contient suffisamment de poussière pendant sept semaines sans avoir besoin d’une recharge.

Avec ReactiveAI 2.0, le S7 MaxV peut contourner les obstacles domestiques courants à l’aide de sa caméra RVB et d’une nouvelle unité de traitement neuronal. Une lumière supplémentaire s’allume dans les pièces sombres, ce qui rend la navigation aussi efficace de nuit que de jour. Les systèmes d’éclairage structuré en 3D complètent les caméras RVB et peuvent repérer des obstacles inconnus, en déterminant leur taille et leur emplacement en quelques millisecondes afin qu’un robot puisse réagir en conséquence.

S7 MaxV peut identifier les meubles de votre maison et les placer sur une carte, ainsi que reconnaître la pièce dans laquelle vous vous trouvez et recommander des modèles de nettoyage en fonction de la présence ou non de saleté. Le Roborock S7 MaxV a également plus de puissance d’aspiration que n’importe quel aspirateur robot Roborock précédent – il génère un maximum de 5100 Pa, plus du double de la puissance de son prédécesseur, le Roborock S6 MaxV. Il ramasse rapidement les débris comme les cheveux et la poussière des tapis et des sols durs.

La meilleure nouvelle est que vous pouvez économiser 340 $ sur le meilleur aspirateur intelligent intelligent et puissant du marché. Avec ces 24 %, vous adorerez retrouver des sols impeccables tout en économisant de l’argent.

Principales caractéristiques

Cartographie sérieusement intelligente

Après son premier aspirateur autour de votre maison, votre robot Roborock vous montrera votre plan d’étage et divisera automatiquement vos pièces, déverrouillant un monde de personnalisations pour garder vos sols propres.

Planification avancée

Vous pouvez définir plusieurs horaires – d’une heure à une journée, voire une semaine – pour nettoyer différentes pièces à chaque fois que vous faites fonctionner l’aspirateur.

Nettoyage personnalisable

Aspirez chaque pièce de votre maison différemment, selon ses besoins. Augmentez l’aspiration pour la pépinière, utilisez plus d’eau sur les cuisines carrelées et réduisez-la lorsque vous avez besoin de calme.

Nettoyage de zones

Vous pouvez dessiner jusqu’à cinq zones et nettoyer chaque zone un maximum de trois fois lorsque vous avez besoin d’une aide supplémentaire avec des dégâts difficiles ou que vous ne voulez pas que toute votre maison soit nettoyée.

Zones interdites

Considérez les zones interdites et les murs invisibles comme une sorte de système radar pour votre robot. Vous pouvez les utiliser pour contourner des obstacles qui seraient autrement difficiles, voire impossibles, à détecter pour le robot avec ses seuls capteurs (comme une moquette épaisse ou des œuvres d’art délicates).

Cartographie multi-niveaux

Enregistrez jusqu’à quatre cartes de votre maison dans la mémoire du Roborock et laissez-le nettoyer le sol de votre choix.

Affichage en temps réel

Visualisez l’itinéraire et les contournements de votre robot sur l’application lorsqu’il traverse votre maison.

Application Roborock

Tous les aspirateurs Roborock sont contrôlés par l’application Roborock et vous pouvez facilement programmer vos nettoyages à l’avance. Vous souhaitez rentrer du travail avec des sols propres ? Roborock peut facilement le faire. Vos enfants ont fait du désordre dans le salon et vous souhaitez nettoyer une certaine zone ? Roborock peut le faire.

Au final

Comme vous pouvez le constater, il existe de nombreuses raisons pour lesquelles un membre de la gamme de produits Roborock devrait faire partie de votre vie. Cela facilitera le nettoyage, vous donnera plus de temps à consacrer à d’autres choses et vous aidera à garder votre maison en ordre entre les nettoyages en profondeur. Nous pensons que cela vaut chaque centime !

Avec un Roborock, vous aurez plus de temps à passer avec les personnes qui comptent le plus. Vous pouvez passer plus de temps de qualité avec votre famille et vos amis, ou simplement vous détendre à la maison. Profitez de cette opportunité et utilisez-la pour quelque chose de productif, comme travailler à votre développement personnel ou poursuivre vos passe-temps !

La bonne nouvelle est que vous pouvez maintenant en acheter un pour vous-même – alors qu’attendez-vous ? Obtenez votre Roborock dès aujourd’hui et commencez à profiter de tous les avantages qui accompagnent le fait d’en posséder un ! Avec les offres exclusives du Black Friday, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour externaliser le nettoyage de vos sols.

