Que se passera-t-il avec MIUI 13 si votre Xiaomi ne peut pas mettre à jour vers MIUI 14

Si votre mobile Xiaomi ou Redmi ne sera pas officiellement mis à jour vers MIUI 14, ne vous inquiétez pas, il continuera à fonctionner sans problème et vous aurez même la possibilité de mettre à jour manuellement.

MIUI 14 arrive déjà sur les premiers appareils Xiaomi qui en profiteront, et c’est que la personnalisation Android du géant Haidian est probablement la plus acclamée de toute l’industrie pour son apparence et ses fonctionnalités.

Quoi qu’il en soit, tout n’est pas bon pour tous les utilisateurs de Xiaomi et Redmi, car avoir un si grand catalogue d’appareils indique que, comme nous l’ont dit nos collègues de Xiaomiui, beaucoup restent sur la route en se demandant quelle sera la destination de vos appareils. avec MIUI 13 s’ils sont interrompus et hors du programme de mise à jour.

Mais ne vous inquiétez pas encore car il y a une vie au-delà de MIUI 14, et c’est que tous les appareils dotés de MIUI 13 continueront à fonctionner exactement de la même manière qu’à ce jour et recevront même de nouveaux correctifs de sécurité pour les vulnérabilités critiques si elles sont découvertes, donc son la durée de vie sera un peu plus allongée.

Et c’est que beaucoup de terminaux que Xiaomi n’envisage pas de recevoir Android 14 ont encore beaucoup de vie et un long chemin à parcourir, restant également dans une version qui pour eux est sûrement la meilleure pour les performances et les options compte tenu de leur matériel et les besoins et les exigences du nouveau logiciel développé par Xiaomi.

MIUI 14: actualités, date d’arrivée et toutes les informations

En fait, la raison pour laquelle les appareils ne sont pas mis à jour est dans la plupart des cas justifiée par les capacités du matériel, car au fur et à mesure que des améliorations sont mises en œuvre dans le système d’exploitation, celui-ci nécessite de plus en plus de ressources que certains terminaux n’ont pas.

L’idée, alors, ne serait pas tant d’arrêter les appareils et d’amener leurs utilisateurs à les changer pour de nouveaux, mais plutôt d’éviter de très mauvaises performances et une moins bonne expérience en ralentissant les mouvements de l’interface.

La plupart des smartphones Xiaomi et Redmi qui manqueront de MIUI 14 le feront sûrement en raison de la nécessité de maintenir une expérience cohérente et de ne pas trop ralentir le système d’exploitation, car le matériel n’est parfois pas prêt à faire le saut.

Que se passera-t-il si je reste sur MIUI 13 ?

Eh bien, en principe, il ne se passera absolument rien, car les téléphones continueront de fonctionner exactement de la même manière et sans problème, comme ils le faisaient jusqu’à présent. La seule chose qui changera, c’est qu’ils ne recevront plus de mises à jour majeures d’Android, donc la plupart des fonctions resteront ancrées sans recevoir de nouvelles importantes du système d’exploitation.

La chose normale est que tout continue sans conséquences majeures jusqu’à ce que les exigences des API Android soient modifiées et que les applications cessent d’être compatibles avec notre version, ce qui se produit normalement après plusieurs années et non dans un court laps de temps. Android 6.0 (Marshmallow) continue de fonctionner aujourd’hui sans incident…

Ici, le plus gros inconvénient est précisément que nous ne recevrons pas de nouvelles, et parfois il y en a de très importantes comme le saut d’Android 12L avec prise en charge multitâche ou celui d’Android 13 avec les améliorations essentielles en matière de sécurité et de confidentialité ou des améliorations de conception et de graphisme.

Existe-t-il un moyen d’installer de nouvelles mises à jour même si ce n’est pas officiellement ?

Ici, la réponse est sûrement positive pour tous les utilisateurs les plus avancés, et c’est que la scène Android nous surprend toujours, d’autant plus la prolifique communauté Xiaomi qui compte des millions d’utilisateurs et des centaines de développeurs travaillant sur des améliorations non officielles pour leurs appareils.

Ce ne sera pas pour bientôt et il est probable que nous devrons attendre plusieurs mois, mais après que Xiaomi a arrêté ses appareils, la communauté continue généralement de publier des ports ou des ROM cuits avec les nouvelles bases Android et MIUI afin que nous puissions les flasher sur notre smartphones, toujours avec root et sachant bien ce que nous faisons.

Dans tous les cas, il est bon de savoir que nous ne serons pas bloqués et qu’il y aura des options, et dans la plupart des cas, la méthode d’installation n’est pas si complexe si vous la lisez attentivement et suivez les tutoriels à la lettre. Même ainsi, ces ROM cuites ne sont pas officielles, donc parfois elles auront des bugs et de petites erreurs, ce qui pour beaucoup est un péage à payer pour garder leurs appareils à jour et avec les dernières nouvelles du catalogue Android.

De plus, une promenade dans les forums des développeurs xda populaires révélera sûrement des mods et des améliorations pour la caméra, pour l’audio ou pour de nombreux aspects des terminaux que parfois les fabricants ne se soucient pas autant que la communauté des utilisateurs elle-même.

Cela a toujours été la meilleure partie de l’ouverture d’Android !