OnePlus Ace 2: a découvert les caractéristiques du nouveau milieu de gamme premium de la firme chinoise

Le OnePlus Ace 2 dispose d’un écran Fluid AMOLED de 6,7 pouces, avec un processeur Snapdragon 8 Gen 1, avec un appareil photo principal de 50 MP et une énorme batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 100 W.

Début 2022, OnePlus a présenté à la société le premier smartphone de son nouveau milieu de gamme premium, un OnePlus Ace qui a débarqué sur le marché européen sous le nom de OnePlus 10R et maintenant que nous arrivons à la fin de l’année, les premières informations sur son successeur commence à arriver. .

Ainsi, une récente fuite du populaire filtre Yogresh Brar vient de dévoiler les principales caractéristiques du nouveau OnePlus Ace 2, que nous détaillerons ci-dessous.

Voici les principales caractéristiques du futur OnePlus Ace 2

Brar a récemment posté un tweet dans lequel il énumère les principales caractéristiques du OnePlus Ace 2 et celle qui se démarque des autres est son processeur, puisque, par rapport à la génération précédente, OnePlus abandonne MediaTek pour parier sur Qualcomm et ainsi, le Snapdragon 8 Gen 1 sera le chipset chargé de déplacer son nouveau terminal milieu de gamme supérieur.

Selon cette fuite, ce processeur sera accompagné de trois versions de mémoire RAM de 8, 12 et 16 Go de type LPDDR5X et de deux variantes de stockage interne de 128 et 256 Go de type UFS 3.1.

Ce qui ne change pas par rapport au modèle d’origine, c’est son écran, car le OnePlus Ace 2 continue d’avoir un panneau Fluid AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 hertz, bien qu’il augmente sa résolution de Full HD + à 1,5K.

Au volet photographique, le OnePlus Ace 2 opte pour une configuration similaire à celle de son prédécesseur avec un triple module caméra arrière composé d’un capteur principal de 50 mégapixels (le Sony IMX890), d’un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et un troisième capteur de 2 mégapixels et un appareil photo selfie de 16 mégapixels.

Le OnePlus Ace 2 ne manque pas non plus d’autonomie, puisque le nouveau smartphone de la firme chinoise est équipé d’une grosse batterie de 5000 mAh avec une charge ultra-rapide de 100W.

Enfin, au niveau du système d’exploitation, le OnePlus Ace 2 arrivera avec Android 13 fonctionnant sous la dernière version de la couche de personnalisation de la marque, ColorOS 13.