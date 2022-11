Le Google Pixel 7 passe par DxOMark et se faufile dans le top 10 des meilleurs appareils photo mobiles

Le Pixel 7 est l’un des meilleurs appareils photo du marché. De plus, il fait partie des smartphones avec le meilleur écran, selon DxO.

Les gens de DXOMark ont ​​réalisé leur analyse particulière du dernier téléphone haut de gamme de Google, pour confirmer tout ce que nous vous avons déjà dit sur le Pixel 7 dans leur analyse : qu’il possède l’un des meilleurs appareils photo du marché, et qu’il est l’un des meilleurs smartphones du marché dans sa catégorie.

Après avoir attribué l’une des meilleures notes de son histoire au Pixel 7 Pro, le modèle le moins cher de la famille se contente d’une dixième position non négligeable au classement de la photographie. C’est aussi le smartphone avec le meilleur appareil photo du marché dans le segment qui couvre 400 et 600 dollars.

Le Pixel 7 se distingue par son appareil photo et son écran, mais il a un problème en suspens

DXO a attribué au Pixel 7 un score de 140 dans la section appareil photo, le plaçant ainsi au-dessus de modèles beaucoup plus chers tels que le Huawei Mate 40 Pro+, le Xiaomi 12S Ultra et même le Samsung Galaxy S22 Ultra. Il surpasse également le Pixel 6 Pro de l’année dernière.

Ainsi, il se positionne en dixième position du classement, juste derrière le Xiaomi Mi 11 Ultra et l’iPhone 13 Pro Max. Dans leur analyse, les experts DxO soulignent une grande performance lorsqu’il s’agit de préserver des tons de peau fidèles à la réalité même dans des situations complexes, et la grande précision de la plage dynamique et du système d’exposition, entre autres aspects qui peuvent être consultés à l’test complet .

De même, DXO positionne le Pixel 6 comme le sixième mobile avec le meilleur écran du marché, grâce à un score de 140 qui se justifie par la grande expérience lors de la consommation de contenu HDR10, une bonne gestion de la luminosité intérieure et la fidélité de la couleur.

Il ne réussit pas si bien au test de la batterie, puisqu’il obtient 98 points qui le placent à la 91e place du classement, derrière des modèles tels que l’iPhone 13 Mini.