Ce Samsung Galaxy pliable d’il y a deux ans est également mis à jour vers Android 13

La mise à jour vers Android 13 arrive déjà sur le Samsung Galaxy Z Fold2 au Royaume-Uni avec la version du firmware F916BXXU2IVK3.

Samsung continue de mettre à jour ses meilleurs terminaux vers la dernière version d’Android, à la fois la plus récente et celle qui est sur le marché depuis un certain temps.

Cela inclut également ses téléphones pliables et donc, après avoir récemment mis à jour le Galaxy Z Fold3 et le Galaxy Z Flip3 vers Android 13, c’est maintenant au tour de son type de livre Galaxy pliable d’il y a deux ans, le Samsung Galaxy Z Fold2.

La mise à jour vers Android 13 est désormais disponible pour le Galaxy Z Fold2

Comme nous l’a révélé le média spécialisé SamMobile, la firme coréenne a commencé à déployer la mise à jour vers Android 13 sur le Samsung Galaxy Z Fold2 au Royaume-Uni.

Cette nouvelle version du logiciel devrait être déployée sur les modèles du reste du monde dans les semaines à venir pour tenir la promesse de mettre à jour tous les smartphones éligibles vers One UI 5.0 avant la fin de 2022.

Cette mise à jour arrive sur le Samsung Galaxy Z Fold2 dans le pays britannique avec la version du firmware F916BXXU2IVK3 et inclut le correctif de sécurité de novembre 2022, qui corrige un total de 47 vulnérabilités de confidentialité et de sécurité, parmi lesquelles nous devons souligner celle qui a permis un contrôle d’accès inapproprié pour informations de proxy, correction de dizaines de bugs généraux et amélioration de la stabilité et des performances de l’appareil.

Si vous avez un Samsung Galaxy Z Fold2 et que vous souhaitez vérifier si cette mise à jour est déjà disponible, il vous suffit d’accéder à la section Mise à jour logicielle qui se trouve dans le menu Paramètres de votre appareil.

Les téléphones Samsung qui recevront la mise à jour vers Android 13 avec One UI 5, et quand ils le recevront

Dans l’éventualité où c’est le cas, vous n’avez plus qu’à suivre notre guide pour mettre à jour votre mobile Samsung vers la dernière version d’Android.