L’Apple Watch SE a déjà sa rivale sur Android : jusqu’à 10 jours de batterie, eSIM et processeur Qualcomm

OPPO a sorti la version « SE » de son OPPO Watch, destinée à concurrencer l’Apple Watch SE de deuxième génération.

La deuxième génération de l’Apple Watch SE a débarqué sur le marché avec style, devenant le portable à bas prix le plus attrayant pour les utilisateurs d’iPhone. Sur Android, des modèles comme la Samsung Galaxy Watch 5 offrent des fonctionnalités similaires à la dernière montre d’Apple dans la famille « SE », mais aucune smartwatch compatible Android ne s’est positionnée comme une alternative directe à la Watch SE de deuxième génération… jusqu’à présent.

C’est le géant chinois OPPO qui, profitant de l’événement de présentation de son nouveau OPPO Reno9, a annoncé la nouvelle OPPO Watch SE, sa réponse à la dernière smartwatch à prix réduit d’Apple, avec laquelle elle présente des similitudes au-delà du nom.

OPPO Watch SE, toutes les informations

OPPO WatchSE Caractéristique Dimensions 43,0 x 37 x 11,65 mm

31 grammes Filtrer 1,75 pouces AMOLED

372 x 430 pixels

326 ppp

Verre 2.5D

Toujours à l’affiche Processeur Qualcomm Snapdragon Wear 4100 + Apollo 4s RAM 1 Go Système opératif Montre ColorOS 3.0 Stockage 8 Go Tambours 400mAh

WatchVOOC W charge rapide Les autres Plus de 100 modes sportifs

lecteur de fréquence cardiaque

Moniteur de sommeil OSleep

À première vue, l’OPPO Watch SE ne diffère pas trop d’une Apple Watch SE. Les deux modèles ont un écran rectangulaire avec technologie AMOLED, 1,75 pouces de diagonale dans la nouvelle montre OPPO, et avec prise en charge de Always on Display. Sa résolution est de 372 x 430 pixels.

Dans ce cas, nous n’avons pas de couronne rotative sur le côté, mais OPPO utilise un seul bouton physique situé sur la marge droite de sa boîte. La montre est résistante à l’eau, pouvant résister à une immersion jusqu’à une pression de 5 ATM.

Son intérieur est dirigé par un processeur Qualcomm Snadpragon Wear 4100+, en plus d’inclure un co-processeur Apollo 4S. Il comprend la connectivité NFC pour les paiements mobiles, Bluetooth 5.0, eSIM pour les appels mobiles sans avoir besoin de connecter le mobile et une batterie d’une capacité de 400 mAh qui promet jusqu’à 10 jours d’autonomie avec une utilisation légère.

Grâce à l’inclusion du système de charge WatchVOOC, la batterie de la montre se recharge en seulement 60 minutes.

ColorOS Watch 3.0 est la version du système d’exploitation qui donne vie à la montre. Il s’agit d’un logiciel développé par OPPO lui-même, qui utilise une version très raccourcie d’Android comme base.

Ce logiciel comprend toutes les fonctions de surveillance de la santé et de l’activité, y compris la prise en charge de plus de 100 modes sportifs, le journal du sommeil, la surveillance des niveaux de stress, la lecture de la fréquence cardiaque, etc.

Prix ​​OPPO Watch SE et quand il peut être acheté

Pour le moment, l’OPPO Watch SE ne sera disponible qu’en Chine, au prix d’échange de 134 euros dans sa version avec un bracelet en silicone.

La marque n’a pas confirmé si elle lancera la montre dans le reste des régions de la planète.