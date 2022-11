Qu’est-ce que la certification IP mobile : toutes les informations

Nous parlons d’une spécification clé dans tout mobile : la certification IP. Nous vous indiquons quels sont les différents degrés afin que vous puissiez bien choisir votre prochain téléphone.

Vous avez sûrement entendu parler de la certification IP. Il s’agit d’une spécification importante dans les appareils mobiles, car elle détermine leur résistance à certains éléments externes. Concrètement, il est possible de savoir dans quelle mesure il résiste à l’exposition à la poussière et à l’eau. Il est clair que tous les mobiles n’ont pas le même degré de résistance et, par conséquent, leur certificat IP est différent.

Dans cet article nous vous proposons de passer en revue les principales données concernant le degré de protection que peuvent avoir les téléphones portables. Continuez à lire pour tout découvrir sur ce que l’on appelle communément la certification IP.

Qu’est-ce que la certification IP mobile ?

La certification IP est un système qui évalue la protection qu’un appareil présente contre l’entrée d’agents externes. Derrière les initiales IP se cache l’expression Ingress Protection. En français, nous dirions quelque chose comme une protection contre l’entrée, en référence claire aux éléments qui peuvent pénétrer dans un appareil, comme l’eau ou la poussière.

Ce niveau de protection a été créé par la CEI (Commission Electrotechnique Internationale) ou Commission Electrotechnique Internationale. Bien que nous le connaissions généralement sous le nom de certificat IP, il s’agit officiellement de la norme CEI 60529.

Quels sont les différents degrés de résistance IP ?

La certification IP a différents degrés de résistance pour déterminer la protection incluse dans un appareil contre la poussière et l’eau. Le format des certifications est le suivant IPXX (par exemple, IP68).

Le premier chiffre fait référence à la protection contre la poussière et va de 1 à 6. De son côté, le deuxième chiffre indique la résistance à l’eau et autres liquides sur une échelle de 1 à 9.

La résistance à la poussière a ces niveaux :

Niveau de protection Granulométrie qui résiste Observations X — X indique qu’il n’y a pas de données disponibles pour spécifier un degré de protection par rapport à ce critère. 0 — Aucune protection contre le contact et la pénétration d’objets 1 > 50 mm Toute grande surface du corps, telle que le dos d’une main, mais sans protection contre un contact délibéré avec une partie du corps. deux > 12,5 mm Doigts ou objets similaires 3 > 2,5 mm Outils, fils épais, etc. 4 > 1 mm La plupart des câbles, vis fines, grosses fourmis, etc. 5 protégé contre la poussière La pénétration de poussière n’est pas complètement empêchée, mais elle ne doit pas être en quantité suffisante pour interférer avec le fonctionnement sûr de l’équipement. 6 étanche à la poussière Aucune pénétration de poussière; protection complète contre les contacts (étanche à la poussière). Un vide doit être appliqué. Durée du test jusqu’à 8 heures selon le débit d’air.

Concernant la résistance aux liquides, voici les grades :

Niveau de protection Type d’exposition à l’eau Observations X — X indique qu’il n’y a pas de données disponibles pour spécifier une classification de protection. 0 Aucun Pas de protection contre la pénétration d’eau 1 gouttes d’eau Les gouttes d’eau (gouttes tombant verticalement) ne doivent pas avoir d’effet dangereux sur l’exemplaire lorsqu’il est monté verticalement sur un plateau tournant et tourné à 1 tr/min. Cela équivaut à 1 mm de pluie par minute. deux Goutte d’eau en cas d’inclinaison à 15° L’eau qui s’égoutte verticalement ne devrait pas avoir d’effet néfaste lorsque l’appareil est incliné à un angle de 15° par rapport à sa position normale. Au total, quatre positions sont testées dans deux axes. Cela équivaut à 3 mm de pluie par minute. 3 pulvérisateur d’eau L’eau tombant sous forme de pulvérisation à n’importe quel angle jusqu’à 60° par rapport à la position verticale ne devrait pas avoir d’effets nocifs. Un accessoire oscillant ou une buse de pulvérisation avec un bouclier décalé est utilisé. Les tests durent entre 1 et 10 minutes selon le type de spray. 4 éclaboussure d’eau L’eau éclaboussant l’appareil de n’importe quelle direction ne doit pas avoir d’effets nocifs. Le test avec différents accessoires de pulvérisation dure environ 10 minutes. 5 jets d’eau L’eau projetée d’une buse de 1/4″ sur l’appareil depuis n’importe quelle direction ne devrait pas avoir d’effets nocifs. 12,5 litres par minute sont utilisés avec une pression de 30 kPa à une distance de 3 mètres. Le test dure 1 minute par mdeux. 6 jets d’eau puissants L’eau projetée en jets puissants de 12,5 mm contre le boîtier depuis n’importe quelle direction n’aura aucun effet délétère. Le volume d’eau est de 100 litres par minute avec une pression de 100 kPa à une distance de 3 mètres. Le test dure 1 minute par mdeux. sept Immersion, jusqu’à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes. La pénétration d’eau en quantités nocives ne doit pas être possible lorsque l’armoire est immergée dans l’eau dans des conditions de pression et de temps définies. 8 Immersion, 1 mètre ou plus de profondeur L’équipement est adapté à une immersion continue dans l’eau dans les conditions spécifiées par le fabricant. Cependant, avec certains types d’équipements, cela peut signifier que l’eau peut pénétrer, mais seulement de manière à ne pas avoir d’effets nocifs. La profondeur et la durée du test devraient être supérieures aux exigences pour IPx7, et d’autres effets environnementaux tels que le cycle de température avant l’immersion peuvent être ajoutés. La durée du test dépend du fabricant. 9K Jets d’eau puissants à haute température Protégé contre les jets à courte portée, à haute pression et à haute température. Le test est réalisé en projetant environ 14 ou 16 litres par minute.

Quelle résistance IP choisir pour son mobile

La résistance la plus optimale dans chaque cas dépendra fondamentalement des activités qui vont être réalisées avec l’appareil. Avec les informations précédentes en main, vous savez maintenant que la protection typique la plus élevée est IP68 (il est difficile de trouver des mobiles IP69K).

Nous vous conseillons d’acheter un appareil IP68 si vous prévoyez de partir en randonnée, si vous êtes habituellement à proximité de plans d’eau, ou simplement si vous souhaitez être au calme en cas d’accident.

Mobiles les plus résistants du marché

Certaines marques lancent des téléphones très résistants, avec des protections qui vont bien au-delà de la certification IP. Voici quelques-uns des mobiles les plus résistants du marché :

Armure Ulefone 9

Samsung Galaxy XCoverPro

Doogee S95 Pro

Chat S62 Pro

Blackview BV9900

Vous pouvez découvrir tous les détails de chaque modèle dans le guide sur les mobiles les plus résistants du marché.

Il est important de préciser que la grande majorité de ces appareils sont destinés à des usages spécifiques. En fait, ses spécifications dans des domaines tels que l’appareil photo ou le processeur sont généralement inférieures aux modèles standard. Parce que?

L’objectif principal de ces appareils hautement résistants est de fournir un service aux techniciens de la construction, aux athlètes de disciplines extrêmes et aux utilisateurs similaires. Les marques qui lancent des modèles pour ces secteurs se concentrent principalement sur le fait que le mobile peut résister à de forts impacts, en plus d’offrir une résistance à la poussière et à l’eau. Cela les exclut de la course aux spécifications matérielles.

Si dans votre cas vous ne dépendez pas d’une protection supplémentaire contre les chocs, vous en aurez plus qu’assez avec un mobile avec une certification IP moyenne ou élevée.

Comment connaître la certification IP d’un téléphone ?

Enfin, nous abordons une question pertinente pour de nombreux utilisateurs. Vous vous demandez probablement comment connaître la certification d’un téléphone en termes de résistance. Il existe plusieurs manières de connaître ces données :

Consulter le manuel de l’appareil. Vraisemblablement, la marque devrait inclure cette information dans le manuel.

Jetez un œil au site Web du fabricant. Si vous n’avez pas le manuel, téléchargez-le sur le site officiel de la marque ou consultez les spécifications en ligne.

Sur des pages spécialisées. Il existe des pages spécifiques qui collectent les spécifications de milliers d’appareils. Ils comprennent généralement une section dédiée à la certification IP.

De plus, si vous recherchez des tests sur la résistance d’un appareil spécifique à certains éléments extérieurs, tels que l’eau, les chutes ou la poussière, jetez un œil sur YouTube. Il existe des chaînes spécialisées qui sont chargées de tester certains appareils populaires pour voir leur résistance. Nous vous laissons un exemple juste au-dessus de ces lignes.