L’un des Samsung Galaxy A les plus populaires reçoit Android 13 avec One UI 5

Android 13 arrive déjà sur le Samsung Galaxy A72 russe avec la version du firmware A725FXXU4CVJB.

Samsung continue de déployer la mise à jour vers Android 13 sur les meilleurs téléphones de son catalogue, aussi bien haut de gamme que milieu de gamme.

En ce sens, comme prévu par SamMobile, le géant coréen a commencé à publier la mise à jour d’Android 13 avec One UI 5 dans l’un de ses Galaxy A les plus populaires, le Samsung Galaxy A72.

Samsung met à jour le Galaxy A72 vers la dernière version d’Android

La mise à jour stable de One UI 5.0 basée sur Android 13 atteint déjà le Samsung Galaxy A72 en Russie et devrait atterrir dans le reste des régions du monde au cours des prochaines semaines, remplissant ainsi la promesse de la firme coréenne d’achever la sortie du nouvelle version de sa couche logicielle avant la fin de l’année.

Cette nouvelle mise à jour du système est livrée avec la version du firmware A725FXXU4CVJB et inclut le dernier correctif de sécurité Android, celui correspondant au mois de novembre. Ce correctif de sécurité corrige des dizaines de vulnérabilités de confidentialité et de sécurité, corrige un bon nombre de bugs connus et améliore les performances du terminal.

Samsung a lancé le Galaxy A72 sur le marché au début de 2021 avec Android 11 à bord, à la fin de la même année, il a été mis à jour vers Android 12 avec One UI 4 et recevra au moins une mise à jour supplémentaire du système d’exploitation Android.

Si vous avez un Samsung Galaxy A72 et que vous souhaitez vérifier si cette mise à jour est déjà disponible, il vous suffit d’accéder à la section Mise à jour logicielle, qui se trouve dans le menu Paramètres de votre terminal.

Ce Samsung Galaxy d’il y a deux ans est déjà mis à jour vers Android 13

Si tel est le cas, il vous suffit de suivre notre guide pour mettre à jour votre mobile Samsung vers la dernière version d’Android.