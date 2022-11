Google veut que vous passiez à son application de messagerie : il a copié une des fonctions de WhatsApp pour vous convaincre

L’application de messagerie de Google inclut désormais l’une des meilleures fonctionnalités de WhatsApp : la possibilité de réagir à un message avec n’importe quel emoji.

Google travaille depuis des années sur son application de messagerie basée sur la technologie RCS, dans le but d’en faire le standard de messagerie sur Android, au même titre qu’iMessage l’est dans l’écosystème Apple. Petit à petit, il a ajouté des fonctions très demandées par les utilisateurs, certaines inspirées de fonctionnalités déjà présentes dans d’autres applications de messagerie concurrentes.

Il n’y a pas si longtemps, nous vous prévenions de l’arrivée de réactions à l’application de messagerie Google. Désormais, Google a décidé d’améliorer cet ajout à son application, en s’inspirant de l’une des dernières innovations à venir sur WhatsApp : la possibilité de réagir aux messages avec n’importe quel emoji.

Les messages Google vous permettront de réagir avec n’importe quel emoji à un message

Comme 9to5Google l’a découvert, la version la plus récente de l’application de messagerie Google introduit un nouveau bouton dans le menu des réactions, qui vous permet d’ouvrir le panneau emoji pour sélectionner l’une des émoticônes disponibles.

Cet émoticône peut être utilisé pour réagir à un message, et les emojis les plus utilisés apparaîtront en haut afin qu’il soit plus rapide d’y accéder. Il convient de mentionner que, depuis un certain temps déjà, l’application Google Messages vous permet de réagir aux messages reçus d’un iPhone, et cette option sera également disponible dans ces cas.

L’opération est identique à WhatsApp en ce sens, ce qui est logique, car l’un des objectifs de Google est d’attirer un nombre croissant d’utilisateurs de l’application de messagerie Meta, et probablement beaucoup ne sont pas disposés à se familiariser avec de nouveaux contrôles et options.

Pour le moment, cette option n’est disponible que dans la version bêta de Google Messages, mais elle finira par toucher tous les utilisateurs de l’application au fil des jours.