Dévoilé le Motorola "Penang"l’un des mobiles bon marché les plus méconnus de la firme

Un nouveau smartphone Motorola pour la coupe la plus abordable est déjà présenté en Asie, avec le surnom « Penang » et des spécifications de base qui atteindront des prix très contenus.

Ce n’était pas prévu, mais il semblerait que Motorola ait déjà préparé un nouveau smartphone pas cher qui tentera de devenir un best-seller, et comme nous l’ont dit les amis de GizmoChina, les images fuites de ce Motorola « Penang » sont justement les premières informations dont nous disposons à propos de ce terminal Android inédit.

Pour commencer, il faut bien avouer que ce nom de code ne nous dit pas grand chose, puisque « Penang » est un état de Malaisie et on sait déjà que ces derniers temps Motorola et Lenovo aimaient baptiser leurs appareils en développement avec des noms de lieux sans trop d’ordre ou raisonnements.

En tout cas, nous savons que ce nouveau Motorola « Penang » répond au modèle XT-2313, avec des variantes 5G pour le marché nord-américain et d’autres avec une connectivité 4G qui seront sûrement encore moins chères. De plus, des sources confirment qu’il sera bientôt disponible auprès des trois principaux opérateurs aux États-Unis, ainsi que des plus petits tels que Cricket, Dish et Tracfone.

Il nous a également été montré par le bon Evan Blass, le populaire @evleaks, nous pouvons donc déjà vous dire que son design sera très symétrique et attrayant, comme vous pouvez le voir sur l’image, avec des bords plats et des coins arrondis ainsi que un dos plat, avec un module double caméra et le logo Motorola présidant en position centrale.

De toute évidence, il s’agit d’un smartphone coupé abordable et cela se remarque particulièrement dans le bas du menton sous le panneau, où le connecteur sera sûrement logé et qui est assez volumineux pour ce que nous avons l’habitude de voir ces derniers temps. Bien sûr, un prix bon marché n’a pas empêché d’éviter l’encoche en plaçant la caméra frontale sous un trou.

Quant au matériel, puisque ces codes modèles ont déjà été trouvés dans les bases de données des certificateurs TENAA et 3C, on sait qu’il y aura au moins deux variantes en termes de capacité mémoire, avec 4G de RAM et 64 ou 128 Go de stockage. .

De plus, son panneau sera de 6,5 pouces avec une résolution HD + (1 600 x 720 pixels), animé par un chipset d’origine inconnue avec un processeur à huit cœurs jusqu’à 2,2 GHz.

Ce sera un smartphone avec un prix très contenu, sûrement sous les 200 euros, même si cela ne vous empêchera pas de profiter d’un processeur à huit cœurs, d’un écran HD+ et d’un capteur principal de 50 mégapixels.

La partie multimédia disposera d’un capteur principal de 50 mégapixels accompagné d’un capteur secondaire de 2 MP, sûrement une caméra de profondeur pour mesurer les profondeurs plutôt qu’un capteur utilisable, tandis que la face avant profitera de 8 mégapixels avec mode beauté.

Et tout cela dans un boîtier de 162,7 x 74,6 x 8,1 mm pour un poids de 183 grammes qui anticipent une bonne batterie, pour l’instant le seul des paramètres clés qui nous est inconnu en plus de ses dates de sortie et de ses prix, ce dernier fait qui sera sans doute en dessous de 200 euros.

Nous n’avons aucune preuve mais aucun doute non plus, donc nous ne pouvons qu’attendre de voir s’ils le présentent en Europe !