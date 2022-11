Les Samsung Galaxy Z Fold3 et Galaxy Z Flip3 reçoivent la mise à jour stable vers Android 13 avec One UI 5

La mise à jour vers Android 13 est déjà déployée sur Samsung Galaxy Z Fold3 et Galaxy Z Flip3 en Europe avec les versions de firmware F926BXXU2DVK3 et F711BXXU3DVK3, respectivement.

Samsung met à jour sa troisième génération de téléphones pliables vers Android 13. Ainsi, après avoir mis à jour les Samsung Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4, la société coréenne a commencé à déployer la mise à jour vers One UI 5 sur les Galaxy Z Fold3 et Galaxy Z Flip3.

Pour l’instant, le déploiement de cette mise à jour a commencé en Europe, mais elle devrait s’étendre à d’autres régions du monde au cours des prochaines semaines.

La mise à jour vers Android 13 est désormais disponible pour les Galaxy Z Fold3 et Galaxy Z Flip3

Comme l’a confirmé le média spécialisé SamMobile, Samsung a commencé à sortir la mise à jour stable d’Android 13 avec One UI 5.0 sur les Galaxy Z Fold3 et Galaxy Z Flip3 en Europe.

Cette nouvelle mise à jour du système arrive sur le Samsung Galaxy Z Fold3 et le Galaxy Z Flip3 avec les versions de firmware F926BXXU2DVK3 et F711BXXU3DVK3, respectivement. Dans les deux cas, cette nouvelle version inclut le correctif de sécurité de novembre, qui corrige près de cinq douzaines de vulnérabilités liées à la confidentialité et à la sécurité, corrige plusieurs bugs généraux et améliore les performances du terminal.

Samsung a lancé le Galaxy Z Fold3 et le Galaxy Z Flip3 à la mi-2021 avec Android 11 à bord, plus tôt cette année, ils ont été mis à jour vers Android 12 avec One UI 4 et après avoir reçu Android 13, ils recevront au moins une autre mise à jour. système opérateur.

Si vous possédez l’un de ces Samsung Galaxy Z et que vous souhaitez vérifier si vous avez déjà reçu cette mise à jour, il vous suffit d’accéder à la section Mise à jour logicielle, qui se trouve dans le menu Paramètres de votre terminal.

Dans l’éventualité où c’est le cas, vous n’avez plus qu’à suivre notre guide pour mettre à jour votre mobile Samsung vers la dernière version d’Android.