Ce mobile chinois aura très probablement le module de caméra le plus épais en 2023 : jusqu’à 5 millimètres

Si les rumeurs sont exactes, l’appareil photo de l’OPPO Find X6 Pro dépassera jusqu’à 5 millimètres de l’arrière du téléphone.

2023 approche et les principaux fabricants de smartphones finalisent les détails de leur nouvelle génération de produits phares avec lesquels ils tenteront de conquérir le marché de la téléphonie, pariant, une fois de plus, sur de véritables merveilles en termes de section photographique.

Avec l’avènement de nouveaux capteurs toujours plus grands et de systèmes de caméras plus complexes, ces dernières années, nous avons vu comment les modules qui abritent les capteurs de nos téléphones mobiles sont devenus de plus en plus gros, jusqu’à ce que nous ayons vu des atrocités telles que l’imposant module de caméras du Xiaomi 12S Ultra.

Et tout semble indiquer qu’en 2023, cela deviendra encore plus accentué. Une nouvelle rumeur venant de Chine laisse entendre qu’un des principaux constructeurs envisage de lancer un smartphone avec un module caméra dont l’épaisseur atteindra 5 millimètres. Presque aussi épais qu’un iPad Pro.

OPPO se prépare à lancer sa plus grande bête photographique à ce jour

Comme vous l’avez peut-être déduit de l’image qui dirige cet article, le fabricant dont nous parlons est OPPO. Un « leaker » bien connu d’origine chinoise a révélé qu’il y aura différentes versions du nouveau OPPO Find X6 Pro, successeur de l’exceptionnel Find X5 Pro que nous avons analysé en début d’année.

Le modèle « de base » viendrait avec un dos en verre ou en céramique, et aurait une épaisseur de 9,3 millimètres, auxquels il faudra ajouter près de 5 millimètres supplémentaires du module qui abrite les caméras pour faire un total de plus de 14 millimètres d’épaisseur.

En revanche, il y aura une autre version d’une épaisseur de 9,5 millimètres dont la partie arrière sera réalisée dans un autre matériau que le verre. Encore une fois, il faut ajouter près de cinq millimètres supplémentaires pour finir par obtenir une épaisseur totale de plus de 14 millimètres.

À ce jour, l’iPhone 14 Pro Max d’Apple est l’un des téléphones dotés du module de caméra le plus épais du marché, atteignant 4,17 millimètres. D’autres modèles tels que le Xiaomi 12S Ultra susmentionné dépassent 13 millimètres d’épaisseur totale, y compris son module de caméra.

Les mobiles avec le meilleur appareil photo du marché

Par conséquent, tout semble indiquer que le Find X6 Pro sera un mobile unique en ce sens, intégrant le module de caméra le plus épais jamais vu dans un smartphone récent à ce jour. Maintenant, il reste à voir quel genre de capteurs un tel tome cachera, mais en voyant le parcours de la marque, on peut être sûr qu’il ne laissera personne indifférent.