L’abonné typique de Twitter Blue compte 560 abonnés ; Musk refuse de payer les factures; Suite

L’abonné typique de Twitter Blue, dont beaucoup ont acheté l’abonnement afin d’obtenir la coche de vérification bleue, compte 560 abonnés, selon une nouvelle analyse.

Les abonnés comprennent un nombre important de comptes associés à l’alt-right et à la fraude électorale, indique le rapport …

Le New York Times rapports sur l’analyse créée par le développeur de logiciels Travis Brown. Ils expliquent comment ça marche :

Comprend plus de 137 000 comptes avec des abonnements Twitter Blue trouvés entre le 10 et le 15 novembre à l’aide d’un programme informatique créé par Travis Brown, un développeur de logiciels à Berlin. Le programme fonctionne en vérifiant la liste des abonnés d’un utilisateur et en téléchargeant des informations sur chaque nouvel utilisateur trouvé, telles que le pseudonyme, la date d’adhésion à Twitter et le statut de vérification. Le programme analyse ensuite les listes d’abonnés de ces utilisateurs à la recherche de nouveaux utilisateurs et télécharge leurs données, en répétant le processus jusqu’à ce qu’une grande base de données soit créée.

Il a partagé certaines des conclusions.

De nombreux influenceurs d’extrême droite ont acheté des abonnements, frustrant les critiques de M. Musk qui ont déclaré que la coche bleue de Twitter ajoutait de la légitimité aux personnalités controversées. Libs of TikTok, un compte qui a partagé du contenu transphobe, et catturd2, un compte anonyme qui a partagé des informations erronées sur les élections, ont semblé se délecter de l’attention que leurs coches ont créée […] Des milliers d’abonnés suivent ou sont suivis par des comptes d’extrême droite, selon les données de M. Brown. Les abonnés étaient connectés à environ 5 000 comptes Twitter qui avaient été signalés par des chiens de garde et des chercheurs pour avoir partagé des idées d’extrême droite, y compris une liste de l’Université Cornell qui suivait les utilisateurs de Twitter qui poussaient à la fraude électorale.

L’abonné moyen de Twitter Blue comptait 560 abonnés, bien que certains comptes, y compris ceux appartenant à des artistes adultes, en comptent des millions.

Musk refuse de payer les factures

Le même site rapporte également que Musk demande au personnel comptable de ne pas payer des factures s’élevant à des centaines de milliers de dollars, peut-être plus.

Avant qu’Elon Musk n’achète Twitter le mois dernier, les dirigeants de l’entreprise avaient accumulé des centaines de milliers de dollars en factures de voyage que le service de médias sociaux prévoyait de payer. Mais une fois que M. Musk a repris l’entreprise, il a refusé de rembourser les fournisseurs de voyages pour ces factures, ont déclaré des employés actuels et anciens de Twitter. Le personnel de M. Musk a déclaré que les services avaient été autorisés par l’ancienne direction de l’entreprise et non par lui. Son personnel a depuis évité les appels des vendeurs de voyages, ont déclaré les gens.

Certains fournisseurs qui devaient des millions de dollars se sont plaints que les factures n’avaient pas été payées. Les cartes de crédit professionnelles auraient également été annulées.

Musk a également ordonné au personnel de renégocier les contrats avec tout le monde, d’Amazon aux propriétaires de bureaux loués, discutant apparemment de la rupture des baux suite à la perte de la plupart des employés.

Musk accuse les militants d’avoir rompu la promesse de Trump

Musc promis qu’aucun compte suspendu, comme ceux de Donald Trump, ne serait rétabli tant qu’un conseil de modération de contenu n’aurait pas été convoqué. Il est ensuite allé de l’avant et a rétabli le compte de Trump.

Lorsqu’il a été appelé, Musk a blâmé les « activistes » pour la promesse non tenue, comme Le bord Remarques.

Wow, son explication est certainement quelque chose ; dans un tweet mardi soir, il a affirmé que le conseil faisait partie d’un accord qu’il avait conclu avec une « grande coalition de groupes d’activistes politiques/sociaux » sans nom, laissant entendre que c’était de leur faute. Musk affirme qu’il a conclu un accord pour empêcher ces groupes d’essayer de détruire les revenus publicitaires de Twitter, et que ces groupes « ont rompu l’accord », et qu’il n’a donc plus à respecter tout ce qui concerne le conseil.

Photo par Émile Séguin/Unsplash

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :