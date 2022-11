Les téléphones Honor qui recevront Android 13 avec MagicUI 7, et quand ils le recevront

Tous ces smartphones Honor sont désormais prêts à recevoir leur package de mise à jour vers Android 13 avec MagicUI 7.

Petit à petit, les fabricants de smartphones Android publient le calendrier de mise à jour de leurs terminaux vers Android 13 et donc, après que Samsung, OnePlus et OPPO l’ont déjà fait, c’est maintenant au tour d’Honor.

En ce sens, la société chinoise vient d’annoncer quels téléphones recevront Android 13 avec MagicUI 7 et quand ils le recevront.

Ce sont tous les téléphones Honor qui recevront MagicUI 7 avec Android 13

Honor souhaite apporter MagicUI 7 avec Android 13 sur tous ses terminaux dès que possible et dans le cadre de cette stratégie, il vient de confirmer qu’il mettra à jour 19 de ses mobiles vers la nouvelle version d’Android entre décembre 2022 et mai 2023.

Voici le calendrier complet des mises à jour des smartphones Honor vers MagicUI 7 :

Décembre 2022

janvier 2023

Février 2023

Mars 2023

avril 2023

Mai 2023

Tous ces mobiles recevront la septième version de MagicUI, qui se distingue par une interface renouvelée avec un design plus optimisé avec des icônes plates, des animations fluides et la nouvelle police Honor Sans. De plus, l’écran d’accueil a fait peau neuve pour inclure des dossiers plus volumineux et des widgets repensés qui améliorent l’expérience utilisateur.

MagicUI 7 ajoute également MagicRing, une fonctionnalité comprenant un transfert de fichiers transparent, un presse-papiers intelligent et un système de gestion des appels de notification entre les appareils MagicOS et les ordinateurs et tablettes Honor, et MagicTest, une fonctionnalité qui reconnaît tout texte dans une image et qui vous permet de numériser et d’enregistrer du texte. en PDF.

