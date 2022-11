Violents affrontements entre les employés de l’iPhone et la police au sujet des primes non payées, du manque de nourriture et de la mauvaise gestion du COVID-19

Des affrontements violents entre les travailleurs de l’iPhone et la police ont été vus dans des séquences vidéo de la principale usine d’assemblage d’iPhone de Foxconn à Zhengzhou, en Chine.

Les travailleurs disent que les primes promises (appelées « subventions » dans les rapports locaux) n’ont pas été versées ; qu’il n’y a pas suffisamment de nourriture et de fournitures médicales pour les travailleurs enfermés dans l’établissement ; et que l’entreprise ne parvient pas à séparer correctement les employés infectés et non infectés…

Arrière plan

Les problèmes ont commencé lorsqu’il y a eu une épidémie de COVID-19 dans la plus grande usine d’assemblage d’iPhone de Foxconn à Zhengzhou – également connue localement sous le nom d’iPhone City.

À l’époque, la société affirmait que la situation était sous contrôle, même si cela signifiait que les règles de production en boucle fermée déjà strictes étaient encore plus strictes. Cela comprenait la fermeture des cantines et un contrôle très strict des endroits où les travailleurs étaient autorisés à se rendre dans l’établissement.

Il ne fallut pas longtemps avant que les travailleurs se plaignent que les infections continuaient de se propager dans l’usine et qu’il n’y avait pas assez de nourriture et de médicaments. Un nombre important a choisi de sortir de l’usine et de retourner dans leur ville natale.

Foxconn a d’abord offert des primes pour persuader les travailleurs de rester, puis les a multipliées par dix lorsque cela n’a pas fonctionné. Les infections ont continué à se propager et l’usine a été placée sous contrôle encore plus strict.

Apple a pris la rare mesure d’avertir que la disponibilité de l’iPhone 14 Pro serait limitée en raison de la perturbation, Foxconn avertissant également que la croissance des revenus serait inversée.

Des séquences vidéo (ci-dessous) montrent des affrontements entre des travailleurs de Foxconn et des personnes en costume blanc. Alors que certains rapports indiquent que les personnages en costume blanc sont la sécurité de Foxconn, la majorité les décrit comme des policiers. On sait que la police anti-émeute et la police armée ont été envoyées sur les lieux.

Dans un clip, on peut voir ces personnages donner des coups de pied et piétiner quelqu’un allongé sur le sol. Dans un autre, une voiture de police est encerclée par des manifestants. Un clip montre des blessés dans une ambulance. D’autres images montrent beaucoup de bousculades et de bousculades entre les travailleurs et la police, ainsi que l’utilisation de matraques.

Certains travailleurs sont également vus avec des bâtons, brisant des fenêtres et des caméras de sécurité. nouvelles de la BBC rapporte qu’un « déploiement massif de la police » comprenait un grand nombre d’officiers armés.

Bloomberg rapporte que les employés censés continuer à travailler sur les chaînes de production n’ont aucune confiance dans les résultats négatifs de leurs tests.

Dans une vidéo, des travailleurs en colère ont entouré un directeur silencieux et abattu dans une salle de conférence pour exprimer leurs griefs et remettre en question les résultats de leurs tests Covid. La date de la réunion n’était pas claire. « J’ai vraiment peur de cet endroit, nous pourrions tous être positifs à Covid maintenant », a déclaré un travailleur masculin. « Vous nous envoyez à la mort », a déclaré une autre personne.

Foxconn a déclaré qu’il travaillait avec le personnel et les responsables du gouvernement local pour prévenir de nouvelles violences, et a nié les informations faisant état de primes impayées, affirmant qu’il remplirait toutes ses obligations financières envers les travailleurs. Il a également nié les allégations des nouvelles recrues selon lesquelles elles étaient hébergées dans des dortoirs avec des travailleurs existants qui avaient été testés positifs pour COVID-19.

La prise de Netcost-security.fr

Dans des conditions aussi chaotiques, il peut souvent s’avérer extrêmement difficile de déterminer les réalités de revendications contradictoires. Quelle que soit la vérité, cependant, il est clair que de nombreux travailleurs n’ont aucune confiance dans la gestion de l’épidémie par Foxconn. Nous espérons qu’Apple a envoyé une équipe à l’usine pour enquêter sur les événements et s’assurer que des protections appropriées pour les travailleurs sont mises en place.

La résolution de cette situation est rendue beaucoup plus difficile par la réponse officielle de la Chine à la pandémie. Le pays a insisté sur l’utilisation de ses propres vaccins, qui sont beaucoup moins efficaces que ceux disponibles dans la plupart des pays, et sur une politique «COVID Zero» dans laquelle même de minuscules taux d’infection entraînent des fermetures à l’échelle de la ville. Cependant, une production en boucle fermée soigneusement gérée – où les travailleurs restent dans l’installation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 jusqu’à un mois à la fois – sera toujours difficile.

Avec des affrontements violents similaires dans d’autres usines et dans d’autres villes, il est clair que la patience de la population est au point de rupture et que tôt ou tard le gouvernement chinois devra repenser sa réponse au COVID-19.

