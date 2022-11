Nouveau Honor Magic Vs : le Samsung Galaxy Z Fold 4 propose un rival plus léger avec plus de batterie

Les nouveaux Honor Magic Vs arriveront bientôt sur le marché mondial pour concurrencer les meilleurs pliables du moment.

Outre les nouveaux Honor 80 et 800 Pro, la marque chinoise a profité de son événement organisé en Chine pour annoncer la nouvelle génération de son smartphone pliable, le Honor Magic Vs.

Il s’agit d’une évolution importante par rapport au Honor Magic V présenté en début d’année, qui apporte avec lui un design plus épuré, des fonctionnalités plus poussées et un format avec lequel il aspire à concurrencer les pliables les plus en vogue du moment.

Et c’est que, comme la société l’a déjà confirmé il y a quelque temps, le Honor Magic Vs pourra bientôt être acheté sur le marché mondial, où il devra faire face à des modèles comme le Samsung Galaxy Z Fold 4.

Honor Magic Vs, toutes les infos

Le Magic Vs se distingue par son corps plus compact et plus léger que les autres pliables du même type. Il a une épaisseur de 12,9 millimètres une fois plié et un poids de 261 grammes. Il est encore plus compact et plus léger que OPPO Find N.

Malgré cela, il intègre la batterie la plus haute capacité vue sur un smartphone pliable à ce jour : 5000 mAh. De plus, il inclut la prise en charge de la charge rapide Honor SuperCharge de 66 W.

Selon Honor, afin de créer un dispositif de pliage aussi léger et fin, un nouveau type de charnière super légère sans engrenages a été utilisé, réduisant ainsi considérablement le nombre de composants qui supportent la structure, de 92 à 44. Cependant, le La marque est convaincue de la durabilité de ce système et garantit que l’appareil peut supporter jusqu’à 400 000 plis.

À l’intérieur, il cache un écran OLED de 7,9 pouces prenant en charge 100 % du spectre de couleurs DCI-P3, un taux de rafraîchissement de 120 hertz et jusqu’à 1,07 milliard de couleurs. Sa dalle extérieure mesure 6,45 pouces, avec un rapport d’aspect de 21:9 et occupe 90% de la surface grâce à des marges ultra-réduites.

Le Magic Vs équipe le processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 et est disponible dans différentes configurations de mémoire et de stockage. Le plus abordable intègre 8 Go de RAM avec 256 Go de stockage, et il est possible d’augmenter cette capacité jusqu’à 512 Go si le modèle avec 12 Go de RAM est choisi.

Son système de caméra est soutenu par un capteur principal Sony IMX800 de 54 mégapixels, un appareil photo ultra grand angle de 50 mégapixels avec mode macro et un téléobjectif de 8 mégapixels avec zoom optique 3x.

Prix ​​​​Honor Magic Vs et quand il peut être acheté

Pour le moment, Magaic Vs est disponible en Chine. Bien que Honor ait confirmé qu’il pouvait être acheté sur le marché mondial, il n’a pas encore fourni de données sur son arrivée dans d’autres régions.

Les Magic Vs pourront être achetés dans les coloris orange, cyan et noir à partir du 23 novembre au prix de 1015 euros à changer.