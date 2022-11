Snapdragon 782G : ce sera le nouveau processeur Qualcomm des mobiles les plus vendus

Le nouveau Qualcomm Snapdragon 782G qui régnera dans le milieu de gamme est désormais officiel, bien qu’en réalité nous soyons confrontés à une réédition plus musclée du Snapdragon 778G 2021.

Non seulement parmi les coupes les plus premium allaient-ils vivre chez Qualcomm, donc après nous avoir montré le Snapdragon 8 Gen2 lors de son Dev Summit 2022 à Hawaï et avoir anticipé un chipset plus spécial pour le Galaxy S23 qui a sûrement le nom de famille Pro et un peu plus de puissance, maintenant ils nous montrent quel sera le processeur mobile des smartphones les plus compensés et les plus vendus du marché pour les mois à venir.

Nous avons bien sûr parlé de ce Qualcomm Snapdragon 782G, qui est déjà officiel dans un communiqué de presse publié par la société de San Diego elle-même il y a quelques heures, directement sur son site Web et sans grande pompe ni médiatisation, même si en réalité nous sommes sûrement confrontés à un des chipsets les plus vendus de tout son catalogue.

La vérité est que nous connaissons en partie ce Snapdragon 782G, et c’est que sur la base de ses principales caractéristiques techniques, il semble que nous soyons confrontés à une réédition avec des vitamines du Qualcomm Snapdragon 778G qui a été présenté en 2021, élevant son niveau pour le mettre à jour et améliorer ses performances dans la coupe la plus compensée, mais sans le besoin urgent d’une nouvelle plate-forme qui attendra encore quelques mois que les noyaux Qualcomm Oryon déjà en développement soient prêts.

Sans surprise, ils confirment depuis les bureaux du Pacific Center Bulevard que le nouveau Snapdragon 782G pourra augmenter la puissance de son processeur jusqu’à 5% par rapport à un 778G Plus, qui était déjà la variante la plus performante du modèle sortant, encore plus augmentant les performances graphiques avec un GPU jusqu’à 10% plus rapide sur ce nouveau modèle.

Nouveau Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 : le processeur Android haut de gamme de 2022 est désormais officiel

Voici le Qualcomm Snapdragon 782G, le chipset des prochains mobiles les plus vendus du catalogue Android

Quant à l’architecture, nous verrons comment cela se passe habituellement ces derniers temps, trois sauts dans une configuration 1 + 3 + 4 avec des cœurs 64 bits, en ajoutant un modem Snapdragon X53 avec une capacité 5G SA/NSA à des vitesses maximales allant jusqu’à 3,7 Gbps et connectivité sans fil Bluetooth 5.2 LE avec aptX, Wi-Fi 6E tri-bande, NFC et aGPS avec GLONASS, NavIC, Beidou, GPS, QZSS, Galileo.

Et au cas où vous voudriez tout savoir sur ce processeur, voici les spécifications complètes du CPU et du GPU pour ce Snapdragon 782G :

1x Kryo 670 Prime @ 2,7 GHz (basé sur ARM Cortex-A78).

3x Kryo 670 Gold @ 2,2 GHz (basé sur ARM Cortex-A78).

4x Kryo 670 Silver à 1,9 GHz (basé sur ARM Cortex-A55).

GPU Adreno 642L, avec API OpenGL® ES 3.2, OpenCL™ 2.0 FP, Vulkan® 1.1.

Ce chipset est construit avec la lithographie 6 nanomètres de TSMC et prend en charge la RAM LPDDR5 de nouvelle génération jusqu’à 3 200 MHz, ainsi que la charge rapide Qualcomm Quick Charge 4+ et les caméras jusqu’à 200 mégapixels avec Qualcomm Spectra ISP, qui à son tour est capable de gérant des caméras triples (MFNR, ZSL, 30 fps) jusqu’à 22 MP.

Les écrans pris en charge ont une résolution allant jusqu’à 4K si nous parlons d’un rafraîchissement de 60 hertz, ou jusqu’à FHD 1080p avec un taux de rafraîchissement de 144 hertz, en ajoutant HDR10 + et des profondeurs de couleur allant jusqu’à 10 bits.

Sans aucun doute un bon processeur pour le milieu de gamme, avec une architecture solvable et éprouvée qui n’en avait pas besoin de beaucoup plus pour continuer à régner parmi les mobiles les plus vendus du catalogue Android. Nous ne savons pas quand il sera commercialisé, mais nous commencerons sûrement à le voir très bientôt dans les listes de spécifications de nombreux mobiles realme, Xiaomi, Redmi et similaires… Nous n’avons aucune preuve mais aucun doute non plus !