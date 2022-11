Les téléphones Android avec des bords tranchants sont-ils terminés ? Le prochain iPhone pourrait avoir la réponse

L’iPhone 12 Pro a mis les bords droits à la mode sur mobile… et l’iPhone 15 Pro pourrait mettre fin à la tendance.

L’arrivée de l’iPhone 12 Pro a marqué un avant et un après dans la conception des smartphones Android. Bon nombre de marques ont décidé d’adopter l’une des modifications les plus marquantes de l’appareil Apple : les bords droits et tranchants du châssis métallique, laissant derrière eux les bords arrondis utilisés depuis des années.

Bien que de la même manière qu’Apple ait mis cette fonctionnalité esthétique à la mode en 2020, elle pourrait y mettre fin l’année prochaine 2023 avec l’arrivée du nouvel iPhone 15 Pro. dernières rumeursqui précisent qu’Apple pourrait récupérer les bords arrondis dans son futur smartphone de référence.

Les bords arrondis reviendront sur l’iPhone…

L’iPhone 11 Pro était le dernier smartphone de la série « Pro » à présenter des bords arrondis, et le 14 Pro pourrait être le dernier avec des bords droits. Une source spécialisée dans l’avancement des informations sur les nouveaux produits Apple a révélé que la prochaine génération pourrait faire revivre l’essence du mythique iPhone 5C en ayant un dos aux courbes prononcées sur les bords.

La face avant n’a pas été abordée, donc tout semble indiquer que l’écran restera 100% plat comme sur les modèles actuels.

Alors le nouvel iPhone 15

D’après les premières informations dont je dispose, l’iPhone 15 comportera un nouveau design de bordure. Le coin du bord arrière (comme indiqué dans les images) sera arrondi et non plus carré.

Le matériau sera également du titane.

Encore très tôt pour le prendre tel quel. pic.twitter.com/hbdCKUhVP9 – CrevettesApplePro (@VNchocoTaco) 20 novembre 2022

Et les fabricants d’Android suivront les traces d’Apple

Ces dernières années, des marques telles que OPPO, Xiaomi, vivo, Nothing ou realme ont lancé des produits avec des designs inspirés de l’iPhone « Pro », avec des bords droits comme caractéristique différenciante par rapport aux autres modèles concurrents.

Et si l’histoire nous a appris quelque chose, c’est qu’Apple est celui qui définit les tendances en termes d’esthétique au sein de l’industrie du téléphone, et nous verrons très probablement comment les fabricants de smartphones Android suivent les mêmes étapes et récupèrent les bords arrondis. .. sauf indication contraire d’Apple.