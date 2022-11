Mises à jour de Samsung avec One UI 5 et Android 13 : voici votre calendrier prometteur

Samsung confirme en Corée du Sud que la quasi-totalité de son catalogue Galaxy sera mis à jour vers One UI 5 avant fin 2022… Bonne nouvelle !

Il ne fait aucun doute que Samsung dispose actuellement de l’un des meilleurs supports de mise à jour de toute l’industrie, ce que le géant sud-coréen lui-même s’est vanté en confirmant qu’il continuera à travailler pour être plus rapide et plus précis dans ses mises à jour One UI.

En fait, c’est la même déclaration qui a été publiée dans Samsung Newsroom en Corée du Sud, les responsables de la firme basée à Séoul ont confirmé les dates de mise à jour de la grande majorité de son catalogue Galaxy actuel, comprenant à la fois les smartphones et les tablettes et avec de très bonnes nouvelles pour tous ses utilisateurs ou du moins pratiquement pour presque tous.

Et c’est que oui les amis, concernant la distribution de One UI 5, il semble que de Samsung ils veuillent souligner que leur Galaxy S22 a déjà la dernière saveur Android depuis près d’un mois, tandis que les derniers Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4 pliables a commencé à mettre à jour le 17 novembre globalement et de manière progressive.

Ils ne sont pas les seuls, car les produits phares de 2021 tels que le Galaxy S21 ont également commencé à se mettre à jour le 8 novembre, tandis que dans le cas des tablettes, le Galaxy Tab S8 le plus moderne a fait de même ces deux dernières semaines pour le plus grand plaisir de leur propriétaires.

Les Galaxy S22, Galaxy S21, Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4 et Galaxy Tab S8 bénéficient déjà de One UI 5, tandis que pratiquement tous les autres smartphones et tablettes Galaxy non abandonnés seront mis à jour avant la fin de 2022.

De plus, Samsung confirme maintenant que tous les Galaxy Z pliables précédemment publiés, y compris les itérations 2 et 3 du Fold and Flip, seront mis à jour avant la fin de cette année 2022, ce que les tablettes plus anciennes apprécieront également en commençant par l’onglet S7 FE et en continuant pour toute la famille Galaxy Tab S7 et Tab S6.

Les séries Galaxy S20 et Galaxy Note20, déjà avec plus de deux ans de retard, recevront également One UI 5 au cours de ce même mois de novembre, chose impensable il y a encore quelque temps, alors que finalement les gammes les moins chères seront également mises à jour avant de terminer le cap 2022 .

En effet, Samsung annonce que certains des modèles les plus populaires et les plus vendus de la famille Galaxy A seront également mis à jour en 2022, comme les Galaxy A33 et Galaxy A53 ou encore le Galaxy A52s 5G, en plus du Galaxy A32 présenté en 2021.

Sans aucun doute, une nouvelle très importante que la grande majorité des utilisateurs de Samsung remercieront un géant de Séoul qui veut convaincre le grand public que son service après-vente s’est en effet grandement amélioré et que maintenant cela en vaut la peine… Est-ce que quelqu’un se souvient de TouchWiz ?