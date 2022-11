Le mythique Xiaomi Mi A1 de 2017 peut avec Android 13

Ce qui était le premier téléphone Android One de la firme chinoise prend une nouvelle vie grâce à la scène

Il y a cinq ans, le Xiaomi Mi A1 débarquait au sein de la famille Android One du constructeur chinois. L’appareil est arrivé en reproduisant les fonctionnalités du Pixel (évidemment pas son matériel), et offrait un support étendu grâce au fait qu’Android One dépendait directement de Google.

Ce téléphone n’a pas reçu de versions mises à jour d’Android depuis longtemps, mais il a une communauté dédiée de développeurs sur la scène qui continue à lui faire recevoir de nouvelles versions du système d’exploitation, bien qu’officieusement. C’est justement grâce à la scène que le Xiaomi Mi A1 dispose déjà d’Android 13.

Quatre ROM pour un terminal

Comme indiqué dans Gizchina, quatre ROM développées par la scène pour le Xiaomi Mi A1 sont apparues : Spark OS, PixelPlusUI, PixelExperience et ArrowOS.

Chacun a ses petites particularités. Par exemple, Spark OS est basé sur AOSP et offre une large gamme d’options de personnalisation. PixelPlusUI s’inspire de différentes ROM Android et est bien optimisé. PixelExperience est basé sur AOSP et inclut GAPPS, contrairement à ArrowOS.

Pour installer une ROM personnalisée, comme dans ce cas, vous devrez disposer des autorisations de superutilisateur et d’un chargeur de démarrage déverrouillé, ce qui vous permettra d’installer une récupération personnalisée et de flasher les fichiers ZIP des ROM à partir de là.

Si vous possédez encore l’un de ces appareils et que vous souhaitez installer une ROM Android 13 pour l’essayer, sachez que certaines fonctionnalités ne seront plus disponibles. Par exemple, dans la plupart des cas, l’application appareil photo ne fonctionne pas (bien qu’elle puisse être remplacée par Google Camera pour le résoudre). VoLTE, radio FM et, selon la ROM, plus ou moins de fonctionnalités ne fonctionnent pas non plus.

À première vue, les ROM sont pour la plupart bien optimisées et fonctionnelles. Vous pouvez accéder au téléchargement des ROM à partir du bouton que nous vous laissons ci-dessous, qui vous amène à la section dédiée au Xiaomi Mi A1 dans XDA Developers.

Xiaomi Mi A1 sur les développeurs XDA