Ce Samsung Galaxy haut de gamme abordable reçoit également une mise à jour vers Android 13

La mise à jour vers Android 13 avec One UI 5.0 est déjà déployée sur le Samsung Galaxy S21 FE 5G dans le monde entier avec la version du firmware G990BXXU2DVK3.

La mise à jour vers Android 13 sur les mobiles Samsung est en cours et touche de plus en plus les terminaux haut de gamme de la firme coréenne.

Ainsi, après avoir atterri sur le Samsung Galaxy S20 FE, voilà que la dernière version d’Android commence également à être disponible sur le dernier Galaxy haut de gamme abordable de la marque, le Samsung Galaxy S21 FE 5G.

Android 13 et One UI 5 arrivent sur le Samsung Galaxy S21 FE 5G

Alors qu’ils nous avancent du support spécialisé SamMobile, le géant coréen a commencé à déployer la mise à jour vers Android 13 avec One UI 5.0 dans la version internationale du Samsung Galaxy S21 FE 5G, dont le numéro de modèle est SM-G990B.

Ce nouveau logiciel arrive sur le Galaxy S21 FE 5G dans le monde entier avec la version de firmware G990BXXU2DVK3 et a une taille de téléchargement de 2,3 Go.

Ainsi, grâce à cette mise à jour du système, les utilisateurs du Galaxy S21 FE 5G pourront profiter de nouvelles fonctionnalités telles qu’un moteur de thème dynamique amélioré avec plus de couleurs disponibles, un écran de verrouillage entièrement personnalisable, une nouvelle collection d’icônes 3D pour leurs applications natives ou encore quelques nouveaux widgets empilés qui vous permettent d’économiser de l’espace en pouvant les regrouper en un seul.

Le Samsung Galaxy S21 FE 5G est sorti en janvier de cette année avec Android 12 et One UI 4 et devrait recevoir au moins trois autres mises à jour du système d’exploitation, ce qui indique qu’il prendra en charge jusqu’à Android 16.

Si vous avez un Samsung Galaxy S21 FE et que vous souhaitez vérifier si cette mise à jour est déjà disponible, il vous suffit d’accéder à la section Mise à jour du logiciel qui se trouve dans le menu Paramètres de votre appareil.

Dans l’éventualité où c’est le cas, vous n’avez plus qu’à suivre notre guide pour mettre à jour votre mobile Samsung vers la dernière version d’Android.