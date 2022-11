Nouveau Vivo X90 Pro+ : une bête avec un processeur Snapdragon 8 Gen 2 et l’appareil photo comme protagoniste

La nouveauté de vivo est une vraie bête : voici tous les détails du X90 Pro+.

Vivo veut devenir la société de référence pour Android haut de gamme, et a montré qu’il est plus que capable de le faire avec des modèles tels que le spectaculaire vivo X80 Pro. Désormais, la marque envisage de conquérir le segment premium avec sa nouvelle famille de mobiles phares, dirigés par pour le nouveau vivo X90 Pro +.

Il s’agit du premier modèle de la série « Pro + » de la marque après deux générations, puisqu’il n’existait aucune variante de ce type au sein de la famille X80. C’est un appareil qui équipe le meilleur des meilleurs de l’industrie technologique et qui met l’accent sur la photographie.

vivo X90 Pro+, toutes les informations

Vivo X80 Pro + Caractéristique Dimensions 9,77 mm d’épaisseur

221 grammes Filtrer AMOLED E6 10 bits 6,78 pouces LTPO

Quad HD+

Taux de rafraîchissement de 120 Hz

Luminosité jusqu’à 1800 nits Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

GPU Adreno 740 RAM 12 Go LPDDR5X Système opératif Android 13 avec OriginOS 13 Stockage 256/512 Go UFS 4.0 appareils photo arrière:

X50 Mpx principal Sony IMX989

Ultra grand angle 48 Mpx

Téléobjectif 50 Mpx

Téléobjectif 64 Mpx

Frontale :

32MP Tambours 47000mAh

Charge rapide 50/80W Les autres Lecteur d’empreintes digitales à l’écran

USB Type-C

IP68 connectivité Bluetooth 5.3

Wi-Fi 7

nfc

Le nouveau X90 Pro+ est le modèle le plus avancé de la nouvelle série, composé d’un total de trois appareils différents. Il a un dos qui simule le cuir, avec une bande d’aluminium qui traverse son dos, juste en dessous du grand module de caméra.

Ce module abrite la caméra principale Sony IMX989 de 50 mégapixels d’un pouce de diagonale. C’est le même capteur que nous avons déjà vu dans des modèles tels que le Xiaomi 12S Ultra, et dans ce cas il est équipé d’un stabilisateur d’image optique.

Il est accompagné d’un appareil photo de 48 mégapixels associé à un objectif ultra grand-angle, et de deux capteurs téléobjectifs, l’un de 50 mégapixels avec une focale équivalente en 50 millimètres, et l’autre de 64 mégapixels avec une focale équivalente en 90 millimètres. longueur. Les verres sont dotés de la technologie ZEISS T*.

À l’avant, un autre des joyaux de la couronne de cet appareil apparaît sur la scène : un grand écran AMOLED E6 de 6,78 pouces, avec une résolution 2K et un taux de rafraîchissement variable dynamiquement, capable d’atteindre 120 hertz. Il a une courbure prononcée sur ses côtés et, dans un trou centré en haut, il abrite la caméra selfie de 32 mégapixels.

Le vivo X90 Pro+ pose les bases de ce que seront les smartphones haut de gamme en 2023, en devenant l’un des premiers mobiles à débarquer sur le marché avec le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, le plus récent de la firme californienne. Il est associé à 12 Go de RAM et 256 ou 512 Go de stockage. En ce sens, il convient également de noter que le X90 Pro+ est l’un des premiers mobiles du marché à intégrer une mémoire UFS 4.0 ultra-rapide et une connectivité WiFi 7.

Tout ce qui précède est soutenu par une batterie d’une capacité de 4700 mAh qui prend en charge une charge filaire rapide jusqu’à 80 W.

Son système d’exploitation est OriginOS basé sur Android 13, la version la plus récente du système d’exploitation.

Prix ​​​​du Vivo X90 Pro + et quand il peut être acheté

Le X90 Pro + a été présenté en Chine, et pour le moment il n’y a pas de dates pour son arrivée dans d’autres régions du monde.

Ce qui est connu, c’est son prix. Il sera disponible en deux variantes, 12 Go de RAM et 128 Go de stockage, et 12 Go de RAM avec 512 Go de stockage. Son prix sera de 886 euros ou 954 euros à changer selon la variante choisie.