Ce Samsung Galaxy Note d’il y a deux ans est mis à jour vers Android 13

Le membre le plus sobre de la famille Samsung Galaxy Note 10 reçoit One UI 5 avec Android 13 et le correctif de sécurité de novembre 2022.

Ce n’est pas la première fois que nous commentons que Samsung a le meilleur programme de mise à jour Android. Le fait qu’il soit capable de promettre un support jusqu’à quatre ans, qu’il s’agisse d’appareils haut de gamme ou beaucoup moins chers, a incité de nombreux utilisateurs d’Android à se tourner vers le fabricant coréen. Après tout, personne ne veut que son téléphone soit orphelin dès qu’il quitte l’usine.

Aujourd’hui, nous parlons d’un appareil Samsung qui, après avoir reçu l’un des derniers correctifs de sécurité, nous savons aujourd’hui qu’il recevra la dernière version d’Android. Comme indiqué dans Android Central, le Samsung Galaxy Note 10 Lite recevra Android 13 avec One UI 5.

Le seul de la série Galaxy Note 10 à mettre à jour

Ce terminal est l’un des plus anciens de Samsung à recevoir la dernière version de One UI et d’Android. Pour l’instant, on sait que les Galaxy Note 10 Lite inclus dans le déploiement du correctif sont ceux de toute la région européenne, le français avec le numéro de modèle SM-N770F étant le premier.

Le nouveau firmware apporte le numéro de version N770FXXU8HVK5, en plus du correctif de sécurité de novembre 2022 à l’intérieur. Apparemment, il y a probablement des fonctionnalités manquantes dans la mise à jour du Note 10 Lite en raison de l’âge de son chipset.

Néanmoins, des améliorations de performances seront inévitablement mises en œuvre, ainsi que de nouvelles fonctionnalités One UI 5 telles que des améliorations multitâches, la personnalisation de l’écran de verrouillage et d’autres modifications apportées avec la nouvelle couche de personnalisation.

Ce sera la dernière mise à jour pour le Samsun Galaxy Note 10 Lite ; vous ne recevrez plus de nouvelle version du système d’exploitation. Pourtant, c’est toujours un plus pour cette note discrète, car les Note 10 et Note 10+ n’obtiendront même pas One UI 5. Le Note 10 Lite est livré avec Android 10, et cette mise à jour est certainement un énorme bond en avant.