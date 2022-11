Le nouveau mobile bon marché de Samsung a la 5G et est étanche, mais vous ne pourrez pas l’acheter

Le nouveau Samsung Galaxy A23 5G est un smartphone bon marché destiné au marché japonais.

Il n’est pas très courant de voir Samsung lancer des smartphones exclusifs sur certains marchés, comme le font des marques comme Xiaomi ou realme. Cependant, de temps en temps, l’entreprise nous surprend en lançant des appareils qui ne peuvent être achetés que dans certains pays.

C’est le cas du nouveau Samsung Galaxy A23 5G, un téléphone lancé au Japon et destiné au segment milieu de gamme, avec quelques fonctionnalités intéressantes que nous ne retrouverons pas dans d’autres appareils de marque destinés à d’autres marchés.

Samsung Galaxy A23 5G, toutes les infos

Concernant l’esthétique, le Samsung Galaxy A23 5G n’est pas très différent des autres modèles de cette même famille. Il est doté d’un corps en plastique disponible en plusieurs couleurs, dont le bleu, le blanc et le noir. Il possède une seule caméra arrière avec une résolution de 50 mégapixels et son écran est LCD, avec une résolution HD+ et une diagonale de 5,8 pouces. Le lecteur d’empreintes digitales est intégré dans l’un des côtés, partageant une position avec le bouton d’alimentation.

Il comprend un processeur MediaTek Dimensity 700 à huit cœurs avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, ainsi qu’une batterie d’une capacité de 4000 mAh et Android 12 avec OneUI 4.1 à l’intérieur.

En dehors de tout ce qui précède, cet appareil présente quelques particularités intéressantes. Tout d’abord, c’est l’un des téléphones Samsung les moins chers à inclure la connectivité 5G. De plus, c’est aussi l’un des plus abordables avec une protection contre l’eau et la poussière, sous un niveau de certification IP68.

Pour le moment, le Galaxy A23 5G ne peut pas être acheté dans d’autres régions en dehors du Japon. Sur le marché japonais, il sera au prix de 32 800 yens, soit environ 225 euros pour changer.