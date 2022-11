Ce Samsung Galaxy A 2019 reçoit déjà Android 13

Cette nouvelle mise à jour logicielle pour le Samsung Galaxy A71 inclut One UI 5.0 basée sur Android 13 et le correctif de sécurité Android d’octobre 2022.

Samsung continue de mettre à jour les meilleurs téléphones de son catalogue avec la dernière version d’Android et c’est maintenant au tour de l’un de ses Galaxy A les plus vendus de 2019, le Samsung Galaxy A71.

Le Samsung Galaxy A71 reçoit One UI 5.0 avec Android 13

La mise à jour vers Android 13 pour le Samsung Galaxy A71 arrive avec la version du firmware A715FXXU8DVK1, mais elle n’inclut pas le dernier correctif de sécurité Android, mais celui d’octobre, qui corrige plus de 47 vulnérabilités de confidentialité et de sécurité, corrige un bon nombre d’erreurs générales et améliore la stabilité et les performances du terminal milieu de gamme de la firme coréenne.

Ce nouveau logiciel apporte au Galaxy A71 toutes les nouveautés de One UI 5, comme une nouvelle interface graphique avec une palette de couleurs élargie basée sur Material You, un écran de verrouillage entièrement personnalisable, de nouvelles icônes pour les applications ou la mise à jour de ses applications natives. Appareil photo et téléphone qui ont maintenant la fonction OCR (Optical Character Recognition).

De même, cette mise à jour intègre également toutes les améliorations d’Android 13 telles que de nouvelles autorisations pour les applications, la possibilité de changer la langue de chaque application, la prise en charge d’icônes personnalisées ou un nouveau panneau de confidentialité et de sécurité simplifié.

Si vous avez un Samsung Galaxy A71 et que vous souhaitez vérifier si cette mise à jour est déjà arrivée, il vous suffit d’accéder à la section Mise à jour logicielle, qui se trouve dans le menu Paramètres de votre terminal.

Dans le cas où vous l’avez déjà disponible, il vous suffit de suivre notre guide pour mettre à jour votre mobile Samsung vers la dernière version d’Android.