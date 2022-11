L’alternative la plus célèbre à Twitter n’est pas aussi sûre que vous le pensez

En raison de sa philosophie ouverte, sans censure ni publicité, Mastodon est déjà devenu le réseau social alternatif le plus populaire à Twitter, et au cours des dernières semaines, il a ajouté des millions de personnes à sa base d’utilisateurs.

Mais une bonne partie de ce nombre de nouveaux utilisateurs n’a probablement pas pris le temps de lire les conditions d’utilisation de Mastodon. Et peut-être que s’ils l’avaient fait, ils auraient eu une drôle de surprise.

Surtout, car dans l’une des sections des présentes conditions d’utilisation, il est précisé que les « messages directs » de Mastodon sont accessibles aux modérateurs de chaque instance (ou serveur), et qu’ils peuvent accéder à leur contenu sans autorisation expresse de l’Identifiant.

La réalité est que dans Mastodon, il n’y a pas de fonction de messagerie directe similaire à celle de Twitter. Cependant, il est possible de publier des messages privés, adressés à un seul utilisateur au sein d’un même serveur ou d’une même instance.

Ces messages ne sont pas chiffrés de bout en bout et, comme l’ont souligné à plusieurs reprises divers contributeurs du projet sur GitHub, leur contenu peut être lu par les administrateurs. Cependant, d’autres contributeurs expliquent qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter, puisque « seuls les administrateurs de serveur ayant accès à la base de données peuvent voir les DM à moins qu’ils ne soient signalés ».

Il convient de mentionner que, sur Twitter, les messages directs n’ont pas non plus de cryptage de bout en bout, bien que l’intégration de cette fonction semble être dans les plans d’Elon Musk.

Quoi qu’il en soit, rappelez-vous que le modérateur de votre serveur Mastodon peut lire vos DM, et si vous trouvez que quelqu’un est suffisamment investi dans le contrôle d’accès et la recherche de statut pour investir du temps dans l’exclusion des membres de son propre secteur en fonction du cloud et de l’importance perçue… hmm …peut être pas.

– Heidi N. Moore (@moorehn) 20 novembre 2022