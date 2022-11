Meilleures applications pour regarder gratuitement la Coupe du monde Qatar 2022

Ce sont les applications que vous devez installer maintenant sur votre mobile pour regarder gratuitement la Coupe du monde du Qatar qui se déroule en ce moment.

La Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 a commencé le 20 novembre et la chose la plus normale est que, si vous aimez le football, vous voulez connaître les options dont vous disposez pour voir les 64 matchs qui seront joués pendant la compétition. Dans ce guide, nous vous expliquons les différentes alternatives disponibles pour regarder la Coupe du monde, à la fois gratuites et payantes.

Les différentes plateformes ayant les droits de retransmission de la Coupe du monde au Qatar disposent d’applications permettant de suivre les matchs depuis son mobile, sa tablette ou sa smart TV. Ici, nous vous expliquons comment vous pouvez regarder les jeux gratuitement, ainsi que les résumés avec les meilleures images. Si vous ne voulez pas rater un instant, on vous dit déjà qu’il faudra recourir à une plateforme de paiement.

Comment regarder gratuitement les matchs de la Coupe du monde au Qatar

La Coupe du monde au Qatar débute le 23 novembre pour l’équipe espagnole de football, qui affrontera le Costa Rica. Ceci et le reste des matchs de l’équipe espagnole peuvent être vus entièrement gratuitement via la télévision espagnole. Si vous voulez le regarder depuis la télévision, il vous suffit de vous brancher sur la chaîne 1 pour regarder les matchs de l’France.

Play Store | RTVE Jouer

Une autre option pour regarder la Coupe du monde gratuitement est de télécharger l’application RTVE Play, la plateforme de streaming de Radio Televisión Española. Dans cette application, vous pouvez regarder en direct toutes les chaînes qui composent RTVE, y compris 1 et Teledeporte, clés pour suivre la compétition pendant ces jours. À partir de la chaîne TVE 1 et de l’application RTVE Play, vous pouvez regarder gratuitement les matchs suivants :

Qatar – Equateur (20 novembre)

France – Costa Rica (23 novembre, 17h00)

Portugal – Ghana (24 novembre, 17h00)

France – Danemark (26 novembre, 17h00)

France – Allemagne (27 novembre, 20h00)

Angleterre – Pays de Galles (29 novembre, 20h00)

Pologne – Argentine (30 novembre, 20h00)

Croatie – Belgique (1er décembre, 16h00)

France – Japon (1er décembre, 20h00)

Cameroun – Brésil (2 décembre, 20h00)

A partir de ce tour, les matchs ne sont pas confirmés, on ne sait pas quelles équipes s’affronteront. Cependant, nous connaissons le nombre de matchs que vous pouvez regarder gratuitement sur 1 et sur l’application RTVE Play pour chaque tour :

Quatre huitièmes de finale.

Deux matchs de quart de finale.

Deux demi-finales.

Finale de la Coupe du monde Qatar 2022.

Au total, avec Televisión Española, vous pourrez suivre 19 des 64 matchs qui auront lieu pendant la compétition de football. Si vous ne voulez pas dépendre de la télévision, il est préférable de télécharger gratuitement l’application RTVE Play sur le Google Play Store. Comme vous pouvez l’imaginer, ces informations ne s’appliquent qu’au territoire français, vous ne pouvez pas regarder la Coupe du monde sur RTVE depuis d’autres pays.

Chaque pays possède une chaîne de télévision qui a les droits de diffusion de la Coupe du Monde Qatar 2022, il suffit de savoir de laquelle il s’agit. Par exemple, au Mexique, c’est ViX qui a les droits de diffuser gratuitement 40 matchs, dont les demi-finales et la finale.

Play Store | ViX

Les options sont différentes en Argentine, où c’est la télévision publique qui peut diffuser gratuitement la plupart des matchs de la Coupe du monde, y compris ceux de l’équipe nationale argentine. Vous pouvez regarder l’émission en direct depuis votre mobile via le site Web de la chaîne, www.tvpublica.com.ar.

Des applis pour regarder la Coupe du monde au Qatar en intégralité

Il existe trois options pour regarder les 64 matchs de la Coupe du monde au Qatar, qui sont toutes payantes. Ce sont Gol Mundial, LaLigaSportsTV et Movistar +, connaissons le prix et les conditions de chacun d’eux.

Objectif mondial

Mediapro, propriétaire des droits de diffusion du championnat du monde, a créé une chaîne exclusive pour que vous puissiez suivre la compétition dans son intégralité sans quitter votre canapé. Il s’appelle World Goal et il est au prix de 19,99 euros, vous pouvez vous abonner à tout moment et non, il n’a pas de période d’essai. En plus des matchs, vous trouverez un programme de 24 heures dédié à la Coupe du monde, avec des reportages, des interviews, des résumés et bien plus encore.

Un autre point en faveur de Gol Mundial est qu’il est disponible pour tous les appareils et plates-formes. Vous pouvez suivre les matchs depuis votre smartphone, depuis votre tablette, depuis la Smart TV et depuis l’ordinateur. Vous pouvez télécharger l’application Android à partir du lien suivant vers le Play Store, il vous suffit de vous abonner et de commencer à profiter de la magie du football.

Play Store | Objectif mondial

LaLigaSportTV

Grâce à la plateforme LaLigaSportsTV, vous pouvez également suivre en direct la Coupe du monde du Qatar. Fondamentalement, ce service a intégré World Goal, vous pouvez donc vous abonner à cette plateforme directement depuis le site Web de LaLigaSportsTV pour un prix de 19,99 euros. Lorsque vous vous inscrivez, vous verrez comment Gol Mundial devient une autre chaîne au sein de LaLigaSportsTV.

Il vous suffit de télécharger l’application de ce dernier sur votre Android pour ne rater aucune partie. Au-delà de la Coupe du monde, on se souvient que LaLigaSportsTV est l’une des meilleures applications pour regarder le football gratuitement sur son mobile.

Play Store | Télévision sportive LaLiga

Movistar+

Movistar+ est la troisième plateforme de paiement en France qui propose toute la coupe du monde. Comme Movistar l’explique dans un communiqué, tous les matchs peuvent être vus sur le canal Gol Mundial, qui a déjà été installé sur le cadran 57. Lorsqu’il y a des matchs qui coïncident en même temps, le canal Gol Mundial 2 sera activé sur le cadran 58. Si vous souhaitez regarder les matchs en résolution Ultra HD, vous trouverez World Goal UHD au 443 et World Goal 2 UHD au 444.

La chaîne Gol Mundial n’est pas disponible pour tous les utilisateurs de Movistar +, uniquement pour ceux qui ont contracté les forfaits LaLiga ou All football. De plus, sur d’autres chaînes de la plateforme, comme #Vamos, vous pourrez regarder des programmes dédiés à la compétition de football.

Play Store | Movistar+

Applications pour voir gratuitement les résumés des matchs de la Coupe du monde

La Coupe du monde Qatar 2022 propose jusqu’à 4 matchs par jour, donc les suivre tous peut devenir une mission impossible si vous avez une vie bien remplie. Si vous avez raté un match, vous pouvez rattraper ce qui s’est passé en consultant les récapitulatifs. Bien sûr, en France, vous pouvez voir tous les résumés dans l’application Gol Mundial dont nous avons parlé plus tôt.

Cependant, si vous souhaitez voir gratuitement les meilleurs moments des jeux, vous pouvez accéder à la chaîne World Goal sur YouTube. Vous y trouverez des vidéos d’environ 5 minutes avec les meilleurs moments de chaque match, également avec narration incluse. De plus, dans l’application FIFA+, vous pouvez également accéder à tous les résumés de la Coupe du monde, avec une version en langue des signes de chacun d’eux.

Play Store | FIFA+

Le ballon a déjà commencé à rouler, maintenant c’est à votre tour de profiter de la magie du football. Comme vous l’avez vu tout au long de ce guide, vous avez plusieurs options pour regarder les matchs de la Coupe du monde au Qatar, à la fois gratuitement et avec des abonnements payants. Et maintenant, dites-nous, quel est votre favori pour remporter la précieuse coupe d’or ?