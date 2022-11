Le Samsung Galaxy A71 commence à recevoir la mise à jour Android 13 avec One UI 5

Au cours des dernières années, Samsung a fait un travail formidable en fournissant des mises à niveau logicielles aux modèles éligibles. Et cette année, la société publie de nouvelles mises à jour de manière plus agressive. Un grand nombre de téléphones Galaxy ont déjà reçu le nouveau logiciel, et aujourd’hui, le géant technologique sud-coréen a publié la dernière mise à jour One UI 5 avec Android 13 pour Galaxy A71. De toute évidence, la mise à jour contient une longue liste de nouvelles fonctionnalités et de modifications. Lisez la suite pour en savoir plus sur la mise à jour Galaxy A71 Android 13.

Samsung installe le nouveau firmware One UI 5.0 sur le Galaxy A71 avec la version logicielle A715FXXU8DVK1. Comme la mise à jour majeure du système d’exploitation publiée précédemment, celle-ci nécessite également une grande quantité de données pour télécharger le nouveau micrologiciel. Au moment de la rédaction de cet article, la mise à jour en direct est en cours de démarrage en Pologne, et un déploiement plus large devrait suivre bientôt.

Le Galaxy A71 est un modèle de deux ans, annoncé en 2020 avec le système d’exploitation Android 10, il y a deux ans, le téléphone a reçu sa première mise à niveau sous la forme de la mise à niveau Android 11. L’année dernière, Samsung a publié le firmware Android 12 avec One UI 4.0. Et le moment est venu pour les trois ou probablement la dernière mise à jour logicielle majeure. Oui, vous pouvez désormais mettre à niveau votre Galaxy A71 vers la mise à niveau One UI 5.0 riche en fonctionnalités.

En termes de fonctionnalités et de modifications, Samsung déploie ensuite le nouveau micrologiciel One UI 5.0 centré sur Android 13 sur le Galaxy A71 avec des fonctionnalités telles que de nouvelles fonctionnalités de personnalisation de l’écran de verrouillage, de nouveaux fonds d’écran, l’empilement de widgets, de nouveaux modes et routines, un multitâche amélioré, des animations plus fluides, et beaucoup plus. Vous pouvez vous diriger vers cet article pour en savoir plus sur One UI 5.0.

Si vous êtes un fier propriétaire du Galaxy A71 et que vous attendez avec impatience la mise à jour d’Android 13, le moment est venu de mettre à jour votre téléphone avec le dernier système d’exploitation. Vous pouvez accéder à Paramètres, faire défiler vers le bas et sélectionner Mise à jour logicielle, puis appuyer sur l’option Télécharger et installer, maintenant s’il y a une nouvelle mise à jour, vous pouvez l’installer sur votre téléphone ou vous pouvez attendre quelques jours et revenir plus tard.

Si vous avez reçu la mise à jour Android 13 One UI 5.0 pour votre Galaxy A71, partagez vos impressions et les nouvelles fonctionnalités que vous aimez concernant la nouvelle mise à jour Android 13 One UI 5.0 pour le Galaxy A71.

