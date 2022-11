Oui, Phil Schiller a supprimé son compte Twitter ; non, Apple n’a pas supprimé ses tweets

Le vice-président directeur du marketing d’Apple, devenu son collègue d’Apple, Phil Schiller, a voté avec ses pieds ce week-end et a supprimé son compte Twitter. Apple, en revanche, ne l’a pas fait, malgré ce que cela peut paraître.

Le compte de Schiller s’est déconnecté au cours du week-end, bien qu’il puisse techniquement revenir dans les 30 jours sans perdre de tweets et d’abonnés. La sortie est probablement (c’est-à-dire évidemment) une protestation de la direction de Twitter d’Elon Musk, qui comprend la réintégration de l’ancien président Donald Trump.

Schiller a déjà signalé sa désapprobation d’un réseau social sur moins si vous considérez qu’Instagram publie une application Android plus petite que la prise de contrôle de Musk sur Twitter. L’ancien dirigeant d’Apple a maintenu le compte Twitter pendant 14 ans avant de le supprimer. Un tweet du début de cette année a marqué l’anniversaire de la révélation originale de l’iPhone.

1-9-07. Il y a 15 ans, Steve a présenté # iPhone au monde. Un rêve devenu réalité. Félicitations à tous à l’intérieur et à l’extérieur # Apple qui a déjà travaillé dessus, l’a construit, l’a testé, l’a soutenu, a créé des applications pour cela, et surtout l’a utilisé. Nous avons changé le monde.

Schiller a également tweeté sur les voitures rapides, les films de James Bond et cette histoire que j’ai écrite en 2017. Le tweet est parti maintenant, mais vous pouvez toujours trouver les réponses ici. La présence de Phil Schiller sur Twitter nous manquera, mais je comprends.

Le plus grand tweet de Phil Schiller, archivé

Pendant ce temps, vous pourriez facilement vous tromper en regardant le profil Twitter d’Apple et en pensant que la société a supprimé tous ses tweets. Cela pourrait facilement être interprété comme une protestation d’Apple contre la façon dont les choses se passent jusqu’à présent sur Twitter 2.0.

Apple a rempli son compte Twitter pour la première fois avec des images de profil et d’en-tête en 2016, une fois que cela est devenu une exigence pour l’exécution de tweets sponsorisés. Six ans plus tard, Apple utilise toujours son compte officiel @Apple pour les publicités de produits que vous voyez sur Twitter.

Au lieu de cela, le PDG Tim Cook et le vice-président marketing Greg Joswiak ont ​​des comptes Twitter qui sont utilisés pour la messagerie de l’entreprise. Apple ne pas utiliser @Apple reste cependant un choix étrange, d’autant plus qu’il utilise de nombreux autres comptes Twitter, notamment @AppleSupport, @AppleMusic et @AppleTV.

Avant 2016, Apple squattait le nom d’utilisateur après l’avoir récupéré auprès de quelqu’un d’autre.

Apple a également quelque chose à gagner financièrement si les revenus d’abonnement deviennent importants pour Twitter.

Apple ne tweete pas depuis son compte officiel d’entreprise n’est pas seulement bizarre. C’est aussi pourquoi beaucoup de gens pensaient qu’Apple avait supprimé ses tweets aujourd’hui après le départ de Schiller du service le week-end. Cela est rendu plus déroutant par le fait que vous avez probablement vu des tweets de @Apple dans votre chronologie au fil des ans.

C’est simplement parce que les publicités sur Twitter apparaissent comme des tweets natifs dans la chronologie. À propos de rien, le nouveau propriétaire de Twitter aurait voulu Twitter pour que les publicités sur sa plateforme ressemblent à des tweets natifs.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :