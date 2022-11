On vous dit tout sur les supposés mots interdits dans WhatsApp. Est-ce vrai qu’ils existent ? Peuvent-ils supprimer votre compte pour ce que vous écrivez dans un chat ? Découvrez avec nous.

Certains ont spéculé sur l’existence de certains mots interdits dans WhatsApp. Vous pensez peut-être que si vous écrivez des termes spécifiques, votre compte sur la plateforme peut être en danger. Mais qu’y a-t-il de vrai dans ces déclarations ? Est-il vrai que votre compte sera supprimé si vous tapez un mot interdit ?

Dans cet article, nous parlons de ce problème. Nous vous expliquons quelles sont les raisons de croire que les mots interdits dans WhatsApp sont un mythe. Mais nous vous montrons également quelques raisons pour lesquelles les responsables de l’application fermeraient votre compte. Décomposons cela point par point.

Les mots interdits dans WhatsApp, existent-ils vraiment ?

Evitons de tourner autour du pot : il n’y a pas de mots interdits dans WhatsApp. Pourquoi sommes-nous si sûrs ? Si les responsables du service voulaient empêcher l’introduction de termes spécifiques, ils devraient pouvoir lire les messages. Cependant, comme les connexions WhatsApp sont configurées, cela n’est pas possible.

Le chiffrement de bout en bout empêche quiconque, à l’exception des participants à la conversation, de savoir ce qui a été tapé dans une conversation. Par conséquent, pour l’entreprise, avoir une liste de mots interdits serait absurde car elle n’est pas vraiment en mesure de contrôler ce que les utilisateurs envoient.

Nous vous recommandons de lire notre guide sur ce qu’est le chiffrement de bout en bout pour savoir exactement comment fonctionne ce système d’encodage. Nous vous y donnons une liste complète des applications de messagerie qui l’incluent pour protéger vos communications.

Il n’y a pas de mots interdits, mais il y a des comportements interdits

Peut-être pensez-vous que, simplement parce que WhatsApp ne lit pas les conversations, tout se passe dans les chats. S’il est vrai que vous pouvez écrire ce que vous voulez librement, la plateforme ne peut pas être utilisée pour tout. Ceci est indiqué dans les termes et conditions du service.

Nos conditions d’utilisation interdisent, entre autres, la publication de faux contenus et les comportements illégaux, menaçants, harcelants, haineux ou racistes ou ethniquement offensants.

Dans cette optique, il n’est pas possible d’utiliser les services WhatsApp ou l’une de ses fonctionnalités pour envoyer des contenus racistes, violents ou harcelants. En réalité, tous ces comportements peuvent être dénoncés en justice et pourraient vous causer des problèmes au-delà de la suspension du compte. Cela s’applique aux contacts avec lesquels vous parlez le plus sur WhatsApp, mais aussi dans tout autre chat que vous ouvrez.

Malgré la mention de ces comportements, dans les termes et conditions de WhatsApp, il n’y a aucune mention directe ou indirecte d’une liste de mots interdits que l’utilisateur doit éviter.

WhatsApp contrôle ce que vous dites dans un cas spécifique

Vous savez maintenant que WhatsApp n’a pas de liste avec des termes censurés. Il n’apparaît pas dans les conditions de service, ni d’un point de vue technique il n’est possible de surveiller les conversations.

Cependant, il existe un cas dans lequel WhatsApp lira certains de vos messages pour déterminer si vous menez une conduite illégale sur le service. Faites attention à ce qu’ils disent sur leur page FAQ :

WhatsApp reçoit les cinq derniers messages qui vous sont envoyés par cette personne ou ce groupe, mais n’informe pas les expéditeurs. WhatsApp reçoit également l’ID de l’utilisateur ou du groupe signalé, des informations sur le moment où le message a été envoyé et le type de message envoyé (image, vidéo, texte, etc.).

Quand est-ce que ça arrive ? Le moment où un contact vous signale à l’équipe de modérateurs du service. Une fois votre compte signalé, les informations nécessaires sont envoyées sur la base des cinq derniers messages. S’ils révèlent un comportement répréhensible d’un point de vue légal, vous risquez de perdre l’accès à votre compte. Tel qu’exprimé par les responsables de l’application :

Nous pouvons suspendre un compte si nous estimons que votre activité enfreint nos Conditions d’utilisation. En vertu de nos conditions d’utilisation, nous pouvons exercer notre droit de suspendre des comptes sans préavis.

Maintenant, cette clarification est également lancée :

Veuillez noter que même si nous recevons des rapports de conduite qui enfreignent nos conditions d’utilisation, nous ne suspendrons pas toujours le compte ou ne prendrons pas de mesures contre l’utilisateur en question.

Si vous pensez que votre compte a été fermé sans raison valable, il est préférable que vous jetiez un œil à tous les moyens de contacter WhatsApp. De cette façon, vous pourrez vous expliquer auprès de l’équipe de support de l’application et essayer de prouver que la suspension de votre compte était une erreur totale.

Comment signaler un contact sur WhatsApp

Nous arrivons à la fin de ce guide en analysant maintenant une question importante, à savoir comment signaler un contact sur WhatsApp. Vous avez peut-être détecté certains des comportements que nous avons décrits dans cet article et vous souhaitez en informer les responsables de l’application. Comment le faire?

Signaler quelqu’un sur WhatsApp est aussi simple que cela :

Ouvrez la conversation avec le contact que vous souhaitez signaler. Cliquez sur le menu des trois points verticaux. Appuyez sur Plus. Cliquez sur Rapport. Dans la boîte de dialogue contextuelle, cochez la case ci-dessous pour bloquer le contact. Confirmez que vous souhaitez envoyer les 5 derniers messages à WhatsApp pour signaler le contact.

De plus, vous pouvez signaler des messages spécifiques. Sélectionnez-les simplement avec un appui long et suivez la même procédure. Cela vous permet de signaler de manière plus spécifique des comportements qui ne sont pas autorisés sur la plateforme.