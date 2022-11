Ce Samsung Galaxy d’il y a deux ans est déjà mis à jour vers Android 13

La mise à jour vers Android 13 avec One UI 5.0 arrive déjà sur le Samsung Galaxy S20 FE de Russie avec la version du firmware G780FXXUAEVK3.

Samsung continue de déployer la mise à jour vers Android 13 sur tous les téléphones haut de gamme de son catalogue, à la fois les plus récents et ceux qui sont sur le marché depuis un certain temps.

Ainsi, après avoir récemment mis à jour les Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra, le géant coréen a maintenant commencé à publier la mise à jour vers Android 13 avec One UI 5 dans le quatrième membre de cette famille, le Samsung Galaxy S20 FE.

Android 13 arrive sur le Samsung Galaxy S20 FE

Tal como nos confirman desde el medio especializado SamMobile la firma coreana ha lanzado la actualización a Android 13 con One UI 5.0 en los Samsung Galaxy S20 FE de Rusia con procesador Exynos, pero se espera que se expanda a más regiones a lo largo de los próximos jours.

Cette nouvelle mise à jour logicielle a une taille de téléchargement de près de 2 Go, arrive avec la version du micrologiciel G780FXXUAEVK3 et inclut le dernier correctif de sécurité Android de novembre, qui corrige des dizaines de vulnérabilités liées à la confidentialité et à la sécurité, corrige un certain nombre de bugs connus et améliore les performances et la stabilité de l’appareil.

Ce sera probablement la dernière mise à jour Android qui atteindra le Samsung Galaxy S20 FE, puisque ce terminal est arrivé sur le marché à la mi-2020 avec Android 10 et One UI 2.5, au début de l’année dernière, il a déjà reçu Android 11 avec One UI 3 Fin 2021, il a été mis à jour vers Android 12 avec One UI 4.

Si vous avez un Samsung Galaxy S20 FE avec un processeur Exynos et que vous souhaitez vérifier si cette mise à jour est déjà disponible, il vous suffit d’accéder à la section Mise à jour logicielle qui se trouve dans le menu Paramètres de votre appareil.

L’un des Samsung Galaxy A les plus vendus est officiellement mis à jour vers Android 13

Dans l’éventualité où c’est le cas, vous n’avez plus qu’à suivre notre guide pour mettre à jour un mobile Samsung vers la dernière version d’Android.