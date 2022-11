Ce nouveau Motorola vient de battre un record de puissance dans AnTuTu

Ce que sera le Motorola Edge 40 Pro vient de passer par AnTuTu et vient de battre le record établi par le MediaTek Dimensity 9200.

Il y a seulement une semaine, nous vous proposions des détails sur ce que sera le prochain haut de gamme de Motorola. L’appareil sera connu sous le nom de Motorola Edge 40 Pro et devrait être lancé prochainement en Chine (sous le nom de Motorola Moto X40). Cette présentation sera suivie d’une autre pour l’ensemble du marché mondial peu de temps après.

L’appareil sera l’un des premiers à proposer le nouveau Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 en tant que SoC et, comme publié sur Gizmochina, il vient de battre le MediaTek Dimensity 9200 sur AnTuTu. Et si ce processeur était déjà une bête, ce qui s’en vient promet d’être encore plus gros.

un marqueur de folie

Le futur haut de gamme de Motorola a atteint un score de 1 312 901 dans le benchmark populaire, ce qui le place devant le Dimensity 9200 et offre une légère augmentation des performances. Autrement dit : de quoi battre le record d’AnTuTu, mais sans faire une grande différence.

Cependant, le Motorola Edge 40 Pro ne sera pas le seul à intégrer la nouvelle puce Qualcomm parmi ses premiers utilisateurs. D’autres terminaux chinois comme le Vivo X90 Pro+, la nouvelle série haut de gamme de Xiaomi (qui ne sera plus Xiaomi 13) ou le OnePlus 11 intégreront également ce processeur à l’intérieur.

Nous en profitons pour rappeler qu’après être passé par le certificateur TENAA nous connaissons déjà les principales spécifications de ce terminal. Le Motorola Edge 40 Pro sera livré avec un écran OLED de 6,67 pouces, une résolution FHD + et un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran. Il exécutera la couche de personnalisation MY UI 5.0, basée sur Android 13.

On rappelle que son processeur est un Quaclomm Snapdragon 8 Gen 2, et qu’il apportera 18 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage interne. On suppose que sa batterie sera de 5 000 mAh, avec une charge rapide de 68 W. Il aura un capteur avant de 60 MP, un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra-large de 50 MP et un téléobjectif de 12 MP à l’arrière.