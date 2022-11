Dernières nouvelles sur Twitter d’Elon Musk : premières interruptions du système ; préoccupations des services d’urgence; Trump de retour (plutôt)

Le Twitter d’Elon Musk continue de susciter inquiétude et divertissement dans une mesure à peu près égale.

La majorité des ingénieurs du site ayant démissionné ou été licenciés, d’anciens employés avaient averti que ce n’était qu’une question de temps avant que les systèmes ne commencent à casser, et nous en avons maintenant vu le premier exemple majeur…

Comme pour toutes les principales plates-formes de contenu généré par les utilisateurs, des systèmes automatisés de détection des violations du droit d’auteur sont en place. Ceux-ci utilisent divers algorithmes de correspondance pour détecter quand de la musique et des vidéos protégées par des droits d’auteur sont publiées, et répondent automatiquement conformément aux accords en place avec les titulaires des droits d’auteur.

Dans de nombreux cas, cela verra le matériel automatiquement supprimé, tandis que dans d’autres cas, cela peut monétiser les publications pour le titulaire du droit d’auteur. Quoi qu’il en soit, le fait de ne pas détecter et agir sur le matériel protégé par le droit d’auteur laisse une plate-forme ouverte à des poursuites judiciaires potentiellement énormes.

Le système de détection des infractions de Twitter semble être en panne, car Forbes Remarques.

Hier soir, il est devenu évident que le système automatisé d’avertissement/retrait pour atteinte aux droits d’auteur de Twitter n’était plus fonctionnel. Un utilisateur est devenu viral pour avoir téléchargé l’intégralité de The Fast and the Furious Tokyo Drift en deux minutes sur un fil de 50 tweets.