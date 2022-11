Samsung Galaxy Note 10 Lite obtient une mise à jour Android 13 stable

Samsung travaille dur sur One UI 5 basé sur Android 13. Littéralement, au moment où nous partageons des nouvelles de mise à jour pour un modèle, Samsung nous surprend avec une mise à jour pour un autre modèle. Le Galaxy Note 10 Lite est le dernier téléphone Samsung à recevoir la mise à jour stable d’Android 13. La mise à jour est en cours de déploiement pour l’appareil avec la mise à jour One UI 5, qui est la dernière interface utilisateur personnalisée pour les téléphones Samsung. Découvrons-en plus sur la mise à jour Galaxy Note 10 Lite Android 13.

Par rapport à l’année dernière, Samsung est plus rapide avec la mise à jour One UI 5 basée sur Android 13. Et selon le dernier commentaire de Samsung lors d’un récent communiqué de presse, Samsung va sortir Android 14 encore plus rapidement. Mais même cette année, Samsung est en avance sur les autres OEM basés sur Android.

Jusqu’à présent, Samsung a déployé des mises à jour pour ses téléphones phares des trois dernières années ainsi que pour plusieurs téléphones de milieu de gamme comme le Galaxy A52, le Galaxy M32, le Galaxy M52 et le Galaxy A73. Avec le rythme actuel, la plupart des téléphones Samsung devraient recevoir la mise à jour stable d’Android 13 d’ici la fin de cette année.

Le Samsung Galaxy Note 10 Lite est sorti plus tard que la série Note 10, il s’agit donc du dernier appareil Galaxy de la série Note 10 d’origine. La mise à jour One UI 5 basée sur Galaxy Note 10 Lite Android 13 est en cours de déploiement dans la région Europe, en particulier en France. Et bientôt, il sera également disponible dans d’autres régions. La mise à jour est en cours de déploiement avec le numéro de build N770FXXU8HVK5.

Le Galaxy Note 10 Lite est sorti avec Android 10 et il s’agit donc de la troisième mise à jour majeure pour l’appareil. Malheureusement, ce sera la dernière mise à jour majeure, mais il est néanmoins rare qu’un téléphone de trois ans reçoive une mise à jour majeure aussi rapidement.

Parlant maintenant des changements et des nouvelles fonctionnalités, la mise à jour One UI 5 apporte une longue liste de changements au Galaxy Note 10 Lite. La liste comprend des animations améliorées, des modifications de l’interface utilisateur, une nouvelle personnalisation de l’écran de verrouillage, de nouveaux fonds d’écran, plus de palette de couleurs, de nouveaux gros widgets, une sécurité et une confidentialité améliorées, par langue d’application, et bien plus encore. Une mise à jour de l’interface utilisateur 5 met également à niveau le correctif de sécurité Android jusqu’en novembre 2022.

La mise à jour One UI 5 basée sur Android 13 pour le Galaxy Note 10 Lite est actuellement déployée en France. Donc, si vous êtes un utilisateur de Galaxy Note 10 Lite en France, vous avez peut-être déjà reçu la mise à jour, et si ce n’est pas le cas, attendez-vous à la mise à jour bientôt. Les utilisateurs d’autres régions peuvent également s’attendre à la mise à jour OTA bientôt. Pour vérifier manuellement la mise à jour, accédez à Paramètres > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer. Et une fois la mise à jour disponible, installez-la sur votre appareil.

Avant de mettre à jour votre Galaxy Note 10 Lite vers Android 13, faites une sauvegarde de votre téléphone et chargez-le à au moins 50 %.