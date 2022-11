Pourquoi le nouveau Snapdragon 8 Gen 2 va révolutionner les caméras des téléphones mobiles 2023

Le nouveau processeur haut de gamme de Qualcomm apporte une foule de nouvelles fonctionnalités qui, sur le papier du moins, vont révolutionner la photographie mobile telle que nous la connaissons.

Cela ne fait même pas une semaine que le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 a été introduit et c’est déjà l’une des puces les plus prometteuses de ces dernières années. Pour commencer, le GPU est 25 % plus puissant et l’efficacité énergétique du processeur s’est également améliorée de 25 %. Il a également été question d’améliorations substantielles de la caméra, et c’est là que nous allons nous arrêter.

En fait, les améliorations de la caméra vont être de la plus haute importance lorsqu’il s’agira de définir la direction que l’industrie prendra dans un proche avenir. Outre la nouvelle puce de traitement d’image qui pilote les capacités optiques du nouveau SoC de Qualcomm, le nouveau processeur dispose également d’un lien direct vers la puce optique AI.

L’idée est de faire du nouveau processeur « le prochain lot de caméras professionnelles », selon les déclarations du vice-président produit de Qualcomm, Judd Heape.

C’est ce qui atteindra les caméras avec le nouveau SoC Qualcomm

Comme nous l’avons dit plus haut, le nouveau Snapdragon est livré avec un lien direct entre le FAI et le processeur Hexagon du moteur AI. Ce que fait ce lien, c’est que le traitement d’image est effectué avec des capacités matérielles, plutôt qu’avec des logiciels, comme indiqué par Tom’s Guide.

Avant cette puce, les FAI et les moteurs d’IA fonctionnaient indépendamment. Ensuite, c’est le logiciel qui les a fait converger. Les fabricants continueront d’utiliser le traitement d’image logiciel pour améliorer les images et la vidéo, mais la plupart du travail sera effectué par le matériel.

Ce n’est cependant pas la seule nouveauté en ce qui concerne l’appareil photo.

Meilleure prise en charge des capteurs 200 MP

Dans le passé, nous avons parlé des 200 MP comme étant l’avenir en ce qui concerne les capteurs. En fait, certains terminaux comme le Xiaomi 12T le proposent déjà, mais le nouveau SoC de Qualcomm promet d’améliorer la prise en charge des capteurs de 200 MP pour réduire encore les écarts avec les caméras professionnelles. Pour l’instant, la prédiction de Sony semble se réaliser, peut-être plus tôt que prévu.

Grâce à la prise en charge améliorée des capteurs de 200 MP, vous pourrez zoomer et capturer des images de loin tout en obtenant une excellente qualité d’image (du moins selon Qualcomm, c’est-à-dire). Le nouveau FAI du Snapdragon 8 Gen 2 offre un support pour prendre en charge le zoom du capteur, ce qui permettra de couper la résolution des images de 200 MP à 12,5 ou 50 MP. Cela réduira le bruit électronique en cas de zoom trop important, de sorte qu’il y en aura beaucoup moins dans l’image finale.

segmentation sémantique

En traitement d’images, la segmentation sémantique consiste à classer chaque pixel d’une image parmi un ensemble de classes. Cela nous amène à nouveau au lien direct entre le FAI et le moteur d’IA, qui permettra aux téléphones dotés d’un Snapdragon 8 Gen 2 de pouvoir différencier les objets de la photo de leur environnement.

Voici comment cela fonctionne : pendant que le FAI se concentre sur l’image, le moteur d’IA « indique » au FAI ce qui est quoi. Par exemple, si vous prenez une photo d’une personne avec un parapluie au milieu de la rue, le moteur d’intelligence artificielle est capable d’envoyer des détails sur tout ce que la personne sur la photo transporte au FAI, ainsi que sur ce qui se trouve autour leur.

Dans le résultat final, cela se traduit par beaucoup plus de détails pour chaque objet qui compose l’image. Le moteur d’IA et le FAI travaillent ensemble pour s’assurer que c’est le cas.

Améliorations du moteur bokeh

Le moteur Bokeh a déjà été introduit avec le Snapdragon 8 Gen 1, mais dans cette nouvelle génération, vous pouvez modifier les effets d’arrière-plan de vos photos. Vous pouvez modifier la profondeur du flou d’arrière-plan, ainsi que la forme des lumières qui peuvent s’y trouver.

mise à niveau horizontale

Cette nouvelle fonction du Snapdragon 8 Gen 2 sera utile aussi bien pour prendre des photos que pour enregistrer des vidéos. Avec le nivellement horizontal, le nouveau processeur veut s’assurer que les vidéos et les images capturées sont aussi droites et stables que possible.

Cela indique que même si vos mains ne tiennent pas le téléphone parfaitement parallèle au sol lorsque vous prenez une photo, le nivellement horizontal le corrigera automatiquement pour vous.

Pour toutes ces raisons, il semble que, du moins sur le papier, le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 va apporter des changements très importants à la photographie mobile. Il reste à voir comment la puce se comporte dans une situation d’utilisation réelle, mais tout ce que nous savons jusqu’à présent soulève un peu les attentes.