Tesla taquine l’intégration d’Apple Music à venir

Tesla taquine l’intégration d’une application Apple Music dans son logiciel de véhicule, et l’information provient d’un endroit intéressant.

Alors que la plupart des autres constructeurs automobiles se tournent vers la mise en miroir de téléphones avec Android Auto et Apple CarPlay pour gérer la lecture multimédia à l’intérieur de leurs voitures, Tesla insiste pour intégrer les services de musique et d’autres applications directement dans sa propre interface utilisateur.

Depuis des années, le constructeur automobile intègre différents services de diffusion de musique directement à l’intérieur de ses véhicules avec des applications conçues pour fonctionner sur ses écrans centraux.

Plus célèbre encore, Tesla a intégré Spotify dans ses véhicules en tant que principale application de diffusion de musique.

L’année dernière, le constructeur automobile a également intégré Tidal.

Tesla parle d’ajouter quelques autres grands, comme Apple Music et Amazon Music, depuis des années maintenant, mais cela n’a pas encore eu lieu.

Il semble maintenant que les propriétaires de Tesla pourraient être sur le point d’obtenir une application Apple Music, car Tesla a été repéré en train d’exécuter l’application sur ses propres véhicules internes.

Fait intéressant, les informations proviennent de personnes se rendant au Petersen Museum, un musée de l’automobile à Los Angeles qui présente actuellement une exposition en partenariat avec Tesla qui comprend plusieurs prototypes de véhicules, dont le Roadster et le Cybertruck.

Certaines personnes ont remarqué que Tesla exécute un logiciel à l’intérieur de certains de ces véhicules qui comprend une application Apple Music (via Reddit) :

L’application semble être entièrement fonctionnelle à l’intérieur des propres véhicules de Tesla, mais la fonctionnalité n’est actuellement pas disponible pour les clients.

Tesla prévoit généralement une grande «mise à jour des vacances» fin novembre ou décembre qui comprend de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Il est possible que Tesla attende cette mise à jour pour transmettre l’application Apple Music aux clients.

Avec plus d’applications musicales à l’intérieur de ses véhicules, Tesla a apporté des modifications à son interface utilisateur à l’intérieur de ses véhicules lors de récentes mises à jour logicielles afin de gérer plus facilement vos applications musicales et d’accéder rapidement à votre application principale.